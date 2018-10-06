الانتصار الأول يبتسم للبطائح في كأس السلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نجح فريق البطائح في تحقيق فوز تاريخي هو الأول له في مسابقات كرة السلة، بعد أن تخطى عقبة الظفرة (73-70)، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة.

وشهدت الجولة، كذلك، فوز الوصل على العين (99-45)، وعودة شباب الأهلي بفوز مستحق على مضيفه بني ياس (94-87)، في أول مباراتين للمجموعة الأولى، قبل أن تحمل ثانية مواجهاتها تخطي الجزيرة عقبة جاره الوحدة (80-72).

وبنتائج الجولة، فرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، هي ذاتها رصيد النصر، المرتاح في هذه الجولة، فيما تقدم الجزيرة الذي أنهى مبارياته في الدور التمهيدي إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وتراجع بني ياس إلى المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وحافظ الوحدة على مركزه الأخير برصيد ثلاث نقاط. ويختتم هذا الدور الإثنين المقبل بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي بني ياس نظيره الوحدة، ثم بعد ذلك مباراة بين شباب الأهلي والنصر. ويلتقي الوصل مع الشارقة، ثم العين والبطائح.