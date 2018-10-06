الظفرة بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الصالات

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

توّج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراعي حفل الختام، أول من أمس، فريق الظفرة بلقب النسخة الـ10 من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب صالة نادي الشارقة الرياضي.

وكان الظفرة قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه جسام صالح من فئة مواليد الدولة، من تمريرة صبري جميل، التي حولها بالكعب داخل شباك عمر عبدالستار. وفي الشوط الثاني أدرك راشد عبيد التعادل لشباب الأهلي، من ضربة جزاء، وتواصل الأداء سجالاً حتى تمكن عبدالكريم جميل من تسجيل هدف الترجيح، وعزز حسن الحنطوبي حارس الظفرة فوز فريقه بهدف تخصصي من المرمى إلى المرمى، صفق له الجمهور كثيراً.

وكان شباب الأهلي دبي قد أهدر أكثر من فرصة سهلة، كانت كفيلة بعودته القوية إلى المباراة في الثواني الأخيرة. وأدار المباراة الثنائي فهد بدر الحوسني ويعقوب الحمادي.