10 أندية تعلن تحدياً من «الدرجة الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تنطلق عصر اليوم منافسات الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى بإقامة مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي يشارك فيه 10 أندية قسمت على مجموعتين، ضمت الأولى: العربي ومسافي وخورفكان والحمرية ودبا الحصن، بينما ضمت الثانية أندية: الذيد والعروبة ومصفوت وحتا والتعاون.

وتقام المباريات بنظام الدوري لمرحلة واحدة، بحيث يتأهل الأول عن كلتا المجموعتين للمشاركة في دور الـ16 للمسابقة لينضما إلى 14 نادياً من أندية المحترفين.

ويلتقي اليوم عند الساعة 17:05 فريقا مسافي والعربي، بينما يلعب في 19:30 فريقا الحمرية ودبا الحصن، وغداً يتواجه الذيد مع العروبة عند 17:10، ويلعب حتا مع مصفوت في الساعة 19:30.

ويتميز الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى باستفادتها بشكل كبير من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالسماح للاعبين من حملة الجوازات، ومواليد الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين، بالمشاركة في المسابقات الرسمية أسوة باللاعبين المواطنين، وبلغ عددهم 13 لاعباً، بواقع ثلاثة لاعبين مقيمين، واثنين من أبناء المواطنات، وستة من مواليد الدولة، واثنين من حملة الجوازات. وتعتبر المنافسة على خطف البطاقتين المؤهلتين لدور الـ16 الأصعب في الموسم الحالي، لتقارب المستوى الفني للأندية المشاركة. وبخصوص المدربين، فقد خسر اثنان من المدربين المواطنين منصبيهما، وهما مدرب خورفكان بدر صالح، ومدرب حتا عبدالمجيد النمر، الذي لم يتم تجديد إعارة، وعلى الرغم من ذلك يوجد خمسة مدربين مواطنين آخرين، هم: كل من مدرب دبا الحصن بدر طبيب، والتعاون محمد الرئيسي، ومصفوت وليد عبيد، والذيد محمد سعيد الطنيجي، والحمرية سليمان حسن البلوشي.

وفي جانب المدربين الأجانب، فقد حافظ العراقي جمال علي على منصبه في نادي العربي، والبرازيلي سيرجيو (العروبة)، والمغربي إبراهيم بفود (مسافي)، بينما يدرب خورفكان الصربي ميهايلوفج، وحتا مواطنه نيناد.

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