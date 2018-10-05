العين قلق من مواجهة «الذئاب» في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

يستقبل الفجيرة ضيفه العين في الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والأمل يحدوه لاستغلال ملعبه الذي غالباً ما يبتسم له في مواجهات الفريقين.

ويسعى «الذئاب» إلى تعويض خسارته الماضية أمام الشارقة، وتحقيق ثاني انتصار له في الموسم الحالي، بينما يتطلع العين إلى تعزيز نتائجه الإيجابية، وانتظار هدية من الجزيرة الذي سيواجه الشارقة للانفراد بالصدارة.

وعلى الرغم من الفارق في توجهات الناديين، إلا أن المباراة ليست سهلة التوقعات، بل تعد نتيجتها نقطة تحول مهمة في مسيرة الناديين، انطلاقاً من نتائج المباريات الأخرى، إذ يدرك الفجيرة أن تحقيق الفوز على العين سيقوده إلى أكثر من مكسب في طريقه لتحقيق البقاء مجدداً في دوري الأضواء. يذكر ان العين لا يغادر العين استاد الفجيرة سعيداً في أغلب المباريات، أثناء المنافسات التي جمعت الفريقين، حيث فاز الفجيرة في مباراتين (1-صفر) في فبراير 2015، وكررها «الذئاب» وفاز (3-2) في أبريل 2016.