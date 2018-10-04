سييرا في اختبار «الفرصة الأخيرة» أمام اتحاد كلباء

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

سيكون المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا تحت الضغط عندما يلتقي شباب الأهلي أمام اتحاد كلباء عند الساعة 5:15 على استاد شباب الأهلي في العوير، في الجولة الخامسة من مباريات دوري الخليج العربي، إذ تعد هذه المباراة بمثابة «الفرصة الأخيرة»، للمدرب سييرا، خصوصاً بعدما حصل الفريق على ثلاث نقاط فقط في أول أربع جولات بالخسارة في ثلاث مباريات، والفوز في مباراة واحدة.

ويدرك المدرب التشيلي أنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، إذ إن التعثر مجدداً، سيجعل مستقبله مع شباب الأهلي مهدداً.

ورغم أن اللقاء سيقام على أرض ووسط جمهور شباب الأهلي، والفوارق الكبيرة التي تصب في مصلحة صاحب الأرض، مقارنة بفريق اتحاد كلباء، إلا أن «النمور» يشكل تهديداً حقيقياً، خصوصاً أن الفريق حقق نتائج رائعة تعد الأفضل في تاريخ مشاركاته في الدوري، بحصوله على تسع نقاط في أول أربع جولات، رغم البداية الضعيفة بالخسارة أمام الوحدة بنتيجة كبيرة بستة أهداف مقابل هدفين، وقيام إدارة النادي بإقالة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، ليصبح أول الأندية التي تستغني عن مدربها، لكن القرار الذي وجد انتقادات عدة، آتى ثماره، وحقق المدرب الإيطالي فابيو فيفياني ثلاثة انتصارات متتالية على حساب الإمارات والظفرة والنصر.

ويخوض شباب الأهلي المباراة وسط غيابات عدة، أبرزها حسن إبراهيم الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة العين الماضية، كما يغيب المدافع محمد مرزوق، بعدما أصيب بكسر في الأنف في المباراة نفسها، بينما سيعود وليد عباس، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات منذ بداية الموسم.

ويسعى المدرب سييرا أن يظهر الفريق بالصورة التي ظهر بها في الشوط الثاني أمام العين، رغم أن شباب الأهلي لعب بعشرة لاعبين، إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وكان قريباً من تحقيق التعادل، بينما سيكون أكبر العوائق التي تحتاج إلى العمل بالنسبة إلى المدرب التشيلي، هو تصحيح الأخطاء الدفاعية التي كانت أبرز المشكلات التي واجهت الفريق في المباريات السابقة، وأسهمت في دخول مرمى ماجد ناصر 10 أهداف.

الغيابات

شباب الأهلي: حسن إبراهيم ومحمد مرزوق وعبدالعزيز صنقور.

اتحاد كلباء: راموس.

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