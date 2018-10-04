هل يتصالح عجمان مع ملعبه أمام بني ياس

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يسعى عجمان إلى إنهاء حالة الخصام مع ملعبه عندما يستضيف بني ياس، عند الـ5:15 عصر اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم. ولم يعرف البرتقالي طريقاً للفوز على ملعبه هذا الموسم، إذ خسر مباراتين في الدوري أمام شباب الأهلي، 1-3 ومن الجزيرة، 1-5، وتعادل مع بني ياس في كأس المحترفين بهدف لمثله.

وعانى عجمان على ملعبه، في بداية الموسم الماضي، قبل أن يتوهج بتحقيق أول فوز في الأسبوع السادس من المسابقة على حساب الإمارات 3-2. وتمكن عجمان من تحقيق الفوز في أربع مباريات فقط خاضها على ملعبه في الموسم الماضي من أصل 11، فيما تعادل مرتين، وخسر في خمس مناسبات، ليجمع 14 نقطة من أصل 26 نقطة أنهى بها الدوري في المركز الثامن.

وبات فوز عجمان على بني ياس خياراً مفروضاً على رجال المدرب المصري أيمن الرمادي، بعد أن وضعوا أنفسهم في موقف صعب بتلقي ثلاث هزائم أجبرتهم على التراجع للمركز الـ11 على سلّم الترتيب العام في جدول المسابقة. ولم يستفد عجمان من البداية المثالية له حينما فاز على النصر في افتتاح الدوري، إذ قدم نتائج مُخيبة للآمال خصوصاً أمام الجزيرة في الجولة الماضية، على الرغم من قوة الأسماء الموجودة لديه هذا الموسم، سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب.

في المقابل، يدخل بني ياس لقاء عجمان، منتشياً من فوزه الأخير على الوحدة، والذي دفعه للمركز السابع برصيد ست نقاط.

ويبدو بني ياس واحداً من ثلاثة فرق لم تستقبل أي خسارة، حتى الآن، إلى جانب العين والشارقة.

ويهم مدرب السماوي، الكرواتي كرونوسلاف جورديتش، الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم والعودة من عجمان ولو بنقطة التعادل.

الغيابات

عجمان: فندر فييرا.

بني ياس: أحمد دادا.

سيد مصطفى - عجمان

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