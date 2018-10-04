حمدان بن محمد يشهد سباق الحقاقة لهجن أبناء القبائل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سباق الحقاقة «أول اشتراك»، المخصص لهجن أبناء القبائل لمسافة ثلاثة كيلومترات، في ميدان المرموم، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

- «مرموقة» حققت أفضل الأزمنة في شوط الحقاقة البكار بزمن قدره 4:37:7 دقائق. - عزبة سعيد مظفر محمد العامري حصلت على الصدارة في ثلاثة أشواط متتالية. 3 كيلومترات مسافة سباق الحقاقة «أول اشتراك» المخصص إلى هجن أبناء القبائل.

وسجلت عزبة سعيد مظفر محمد العامري، دخولاً قوياً، من خلال حصولها على الصدارة في ثلاثة أشواط متتالية، إذ قدمت «مرموقة» على رأس الحقاقة البكار بزمن قدره 4:37:7 دقائق التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بينما تمسك «الذيب» بوضع اسمه على قمة الجعدان بعد أن وصل إلى خط النهاية في توقيت 4:39:9 دقائق، بينما الانتصار الثالث لسعيد مظفر محمد العامري، كان عن طريق «مصيحة» صاحبة الصدارة في الشوط الثالث للبكار بزمن 4:40:5 دقائق.

وهيمن «لبيد» المملوك لعبيد سهيل نخيرات العامري، على صدارة الشوط الرابع للحقاقة الجعدان بتوقيت 4:40:9 دقائق، أما الشوط الخامس للبكار فقد كان من نصيب «سمحة» التي أهدت مالكها أحمد محمد سالمين العامري، الناموس في زمن 4:43:0 دقائق، وعادت عزبة سعيد مظفر محمد العامري للإبداع، من خلال الشوط السادس للحقاقة البكار بوساطة «مهمة» التي سجلت توقيتاً بلغ 4:40:3 دقائق، ولم يكتف الحلال المملوك لـ«راعي صوغة» مظفر بن خموشة العامري بما تحقق، وأضاف «كفو» لأحمد مظفر خموشه العامري إنجازاً جديداً للعزبة بفوزه بناموس الشوط السابع للجعدان بتوقيت 4:38:3 دقائق.

في المقابل، ذهب لقب الشوط الثامن للبكار إلى «نهابة» بشعار عبدالله مظفر محمد العامري بزمن 4:38:7 دقائق، أما «مجد» لمحمد عتيق شامس العامري، فد كان هو صاحب لقب الشوط التاسع للجعدان، وذلك بزمن وقدره 4:41:2 دقائق، بينما قدمت «الشاهينية» المملوكة لسهيل سالم ثعلوب الدرعي، أفضل ما لديها وأهدت مالكها الصدارة في الشوط العاشر للبكار بزمن 4:39:02 دقائق، وأبدعت «كرامة» المملوكة لسعيد ناصر حميد علي الهاشمي، في الشوط الـ11 للبكار، وكان ذلك في توقيت 4:44:23 دقائق. وأهدى «مغامر» مالكه سيف راشد الشاوي الغفلي، لقب الشوط

الـ12 للحقاقة الجعدان، وكان ذلك في توقيت 4:42:09 دقائق، وتألقت «معراض» ملك سعيد محمد بالحب العامري في الشوط الـ13 للحقاقة البكار وسجلت توقيتاً 4:43:15 دقائق، أما «مقدم» بشعار سعيد عامر سعيد سالم العمري، استحق الحصول على المركز الأول في الشوط الـ14 للحقاقة الجعدان، وذلك بزمن 4:45:6 دقائق، وجاء ختام التحديات بشعار محمد علي حبيّب الهشامي، الذي قدم «طله» على قمة الحقاقة البكار وكان ذلك بتوقيت 4:42:0 دقائق.