«قائمة زاكيروني» تكشف عن 6 لمسات جديدة

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، القائمة الجديدة للمنتخب، استعداداً لبدء المعسكر الخارجي، المقرر بمدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من السادس إلى 16 الجاري، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وشهدت القائمة، التي حفلت بالعديد من الظواهر الجديدة، تغييرات طفيفة، تمثلت في استبعاد بعض العناصر التي وجدت في القائمة السابقة، مثل مدافع العين مهند العنزي، بجانب عودة قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر بعد غيــــــــاب طـــــــويل، وعودة لاعب الجزيرة خلفان مبارك، وضم زميله في الفريق خليفة مبارك الحمادي لأول مرة.

من جهته، أكد مشرف المنتخب، عبدالله صالح، أن اختيار القائمة الجديدة تم وفقاً لمتابعات مدرب المنتخب لأداء اللاعبين في الدوري ومستوياتهم الفنية، واصفاً عودة إسماعيل مطر بالإضافة الكبيرة للمنتخب، لما يتميزبه من (كاريزما)، فضلاً عن اختياره جاء بعد المستوى الراقي الذي قدمه مع الوحدة.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم»: «إننا متفائلون بالمرحلة الجديدة بوجود عدد من العناصر المميزة، لكن المنتحب بحاجة إلى الدعم من الجميع دون استثناء».

«الإمارات اليوم» ترصد ست ظواهر في القائمة الجديدة للمنتخب، على النحو التالي:

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.