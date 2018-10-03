جمهور العين ينقلب على "عموري"

المصدر: معاذ كمبال-العين

انحازت جماهير فريق العين لإدارة شركة كرة القدم ضد لاعب فريقها السابق والمنتقل حديثاً لصفوف الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن غداة مقابلة إعلامية تحدث فيها "عموري" عن كواليس انتقاله هذا الصيف، ووجه خلالها انتقادات لرئيس شركة كرة القدم غانم الهاجري وأتهمه فيها بأنه كان ضد استمراره في الفريق وأنه كان يخفي العروض التي تصله من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته وأنه ظل لمدة شهرين بدون أي عقد رغم أنه كان يرغب في تجديد عقده قبل الانتقال لصفوف الفريق السعودي.

وأطلقت جماهير فريق العين حملة عبر "توتير" مؤيدة لغانم الهاجري من خلال "هاشتاق" #كلنا_غانم_الهاجري الذي احتل المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر شيوعاً في الدولة من نهاية الحلقة، وأيد معظم المشاركون في موقف الهاجري من قائد الفريق السابق وطالبوه بالمضي قدماً وعدم الالتفات للأصوات التي تتسبب في زعزعة استقرار الفريق الذي يدافع في الموسم الحالي عن لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي وتنتظره مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل.

وأدان المشاركون في الحملة التصريحات التي أدلى بها قائد الفريق السابق ضد إدارة النادي واعتبروا أنه تنقص من شعبيته الجارفة التي صنعها خلال الأعوام العشرة التي أرتدى فيها شعار "البنفسجي" وكان أحد أهم اللاعبين في المواسم السابقة ولعب دوراً كبيراً في تتويج "الزعيم" بالألقاب قبل أن يفضل بداية الموسم الحالي الالتحاق بصفوف الهلال السعودي بدلاً من الاستمرار في قائمة الفريق.

وقال المشجع سعيد بن عبيد الكتبي: "لن يلتفت جمهور العين للاعب خارج أسوار النادي، كلنا غانم الهاجري، ورانا عالمية و اللي يلعب في المحلية يقصر صوته".

وقال أحمد الكعبي: "لاعبون يرحلون ولاعبون يأتون ويظل نادي العين كما عهدناه بطل الأبطال والزعيم المتوج بالبطولات لا يتأثر بخروج لاعب كان من كان بل هو من يصنع اللاعبين، نعم كلنا غانم الهاجري ومن يمثل نادي العين".

وذكر أخر يدعى يحى البلوشي: "يعتقد بكلامه هذا الجمهور بيوقف معاه ضد الإدارة، ونحن نقولك كلنا غانم الهاجري".

وفي المقابل كان لدى المشجع أحمد بن سويدان رأي مختلف، وقال: "ما حدث مع عموري قد يحدث مع لاعبين آخرين بمعنى آخر فضحهم، بعد اليوم لن اصدق كل التصريحات الصادرة من مجالس الأندية ورؤسائها، اللاعب هو الحلقة الأضعف بدورينا، نحتاج لإعلام يظهر الحقائق.