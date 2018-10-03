28 لاعباً في قائمة المنتخب الجديدة

المصدر: منصور السندي - دبي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 28 لاعبا استعدادا للمعسكر الخارجي المقرر بمدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من السادس حتى السادس عشر من الشهر الجاري وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، وشهدت القائمة تغييرات طفيفة تمثلت في استبعاد بعض العناصر وضم بعض الوجوه من بينها عودة لاعب الوحدة إسماعيل مطر وضم حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني ولاعب الجزيرة خليفة مبارك الحمادي.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان اليوم الأربعاء، القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمنت اللاعبين: علي خصيف وفارس جمعة وعلي مبخوت وخلفان مبارك وخليفة مبارك الحمادي " الجزيرة" وخالد عيسى وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد وبندر الاحبابي وعامر عبد الرحمن وأحمد عبد الرحمن وأحمد برمان ويان يسلم العين" وماجد حسن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل" شباب الأهلي" ومحمود خميس وخليفة مبارك" النصر" وخميس إسماعيل وعلي سالمين" الوصل" ، الحسن صالح" الشارقة" محمد برغش ومحمد حسن وإسماعيل مطر وأحمد راشد وسلطان الغافري وسالم سلطان " الوحدة" وفهد الظنحاني وعمر عبد الرحمن" الهلال السعودي".