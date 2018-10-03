يوفانوفيتش: جماهير النصر مطالبة بالحضور أمام دبا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

طالب الصربي إيفان يوفانوفيتش جماهير العميد بالعودة مُجدداً والالتفاف خلف فريقها في المباراة المقبلة أمام فريق دبا في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، مُؤكداً على أن دور الجماهير في هذه الفترة سيكون دافعاً كبيراً للاعبين للقتال من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق.

وكان فريق النصر قد تعرض إلى الخسارة في الجولات الأربعة الأولى من دوري الخليج العربي ليبقى قابعاً في مؤخرة جدول الترتيب وتسببت هذه الهزائم المتتالية إلى استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة حميد الطاير.

وعن مباراة دبا في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي قال إيفان: "كل المباريات التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية هي مباريات صعبة، ويجب علينا القتال داخل الملعب من أجل الفوز وتحسين الصورة لدى جماهير العميد التي تتوقع الكثير من الفريق خلال الفترة المقبلة".

وشدد إيفان على ثقته الكاملة في لاعبي الفريق الأول مُؤكداً أنهم يملكون الكثير والكثير ولكن عدم التوفيق الذي لازم الفريق في الجولات الأربع السابقة حال دون تحقيق الفوز، وطالب إيفان اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في المواجهة المقبلة من أجل كسر سلسلة الهزائم والعودة إلى طريق الانتصارات.