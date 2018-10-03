الشامسي: «الصقور» يخوض كل المباريات بطموح الفوز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدير فريق الإمارات، باسم الشامسي، أن فريقه يخوض كل مبارياته بغرض الفوز، من دون النظر إلى هوية المنافس الذي يقابله، موضحاً أن سياسة الجهاز الفني واضحة، وهي خوض كل مباراة على حدة من دون التركيز في المباريات الأخرى، وبغرض الفوز.

ويوجد فريق الإمارات في المركز العاشر، بعد مرور أربع جولات من مسابقة الدوري، برصيد ثلاث نقاط، إذ فاز بمباراة وخسر في ثلاث.

ويخوض فريق الإمارات مباراة غاية في القوة أمام الوحدة، بعد غد، وهي المباراة التي يهدف من خلالها «الصقور» إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وفي المقابل يسعى الوحدة إلى تعويض خسارته التي تلقاها أمام بني ياس في الجولة الماضية، وهو ما سيعطي المباراة قوة وإثارة لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الاستعدادات متواصلة لمباراة الوحدة، وكل اللاعبين يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية بعد المباراة التي قدمها الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية، خصوصاً أن الفريق كان يلعب بلاعب أجنبي واحد، لكن اللاعبين المواطنين كانوا عند حسن الظن، وسيعود في مباراة الوصل المحترف الإيفواري، بكاري كونيه، كما سيظهر لأول مرة المهاجم الفرنسي، شيخ دياباتي، عقب الوصول إلى الجاهزية التامة للمباريات».

وأشاد الشامسي، بلاعبيه المواطنين خلال المباراة الأخيرة أمام الوصل، التي خسر فيها الفريق بنتيجة 2-1، مؤكداً أن الفريق كان يستحق التعادل على أقل تقدير، عقب المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون في المباراة وكانوا قريبين من نقطة التعادل، لولا سوء التوفيق بالهدف الذي أحرزه الوصل في آخر خمس دقائق عقب اصطدام الكرة بقدم المدافع وتغيير اتجاهها.

وأضاف: «الأجواء الإيجابية الموجودة في التدريبات اليومية تدعو إلى التفاؤل، ونعلم أن الوحدة قادم من خسارة أمام بني ياس ويسعى إلى التعويض، ونسعى أيضاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال عامل الأرض والجمهور لمصلحتنا من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، وسيعطي المدرب خلال المباراة المقبلة الفرصة كاملة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الوصل، بعد أن أثبتوا جاهزيتهم للمباريات».

ونفى الشامسي وجود أي تغيير في الفريق أو أي إضافات، حيث أكد أن الجهاز الفني استقر على التشكيلة الموجودة حالياً من اللاعبين لتكملة الموسم.

وكان فريق الإمارات قد خاض مباراة ودية أمام الحمرية، الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، في مباراة خاضها الصقور بالبدلاء، ولعب المهاجم الفرنسي شيخ دياباتي في أول ظهور له.

• 3 نقاط في رصيد الإمارات، بعد مرور أربع جولات من الدوري.

• الاستعدادات متواصلة لمباراة الوحدة، وكل اللاعبين يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية.