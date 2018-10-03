المنصوري: الفوز على بطل السوبر منح السماوي دفعة كبيرة

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

أكد إداري فريق الكرة بنادي بني ياس، مرزوق المنصوري، أن فريقه سيدخل مباراة عجمان المهمة غداً على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من منافسات دوري الخليج العربي من أجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة التي بدأها الفريق في الجولة الماضية بالفوز على الوحدة بطل كأس السوبر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «يدرك لاعبو الفريق أهمية مباراة عجمان غداً من أجل مواصلة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الجولات الثلاث الأولى، رغم الأداء الجيد، وأعتقد أن نجاح الفريق في الفوز على الوحدة القوي بطل كأس السوبر منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، أتمنى أن يستثمرها اللاعبون في مباراة الغد، من أجل إسعاد جماهيرهم التي وقفت بجانبهم في جميع المباريات، وتنتظر منهم الكثير هذا الموسم».

وأضاف «الروح المعنوية للاعبين عالية، ولديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز، والعودة بالنقاط الثلاث، لاحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب المسابقة يليق بفريق بني ياس».

وأشار المرزوقي إلى أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكرواتي جوريتش، يبذل مجهوداً كبيراً في التدريبات، ويعمل على تطوير أداء الفريق ومهارات اللاعبين. وقال «الكل سعيد داخل النادي بما يقدمه الجهاز الفني، والجميع لمس تطور مستوى اللاعبين، ونأمل أن يستمر الأداء القوي مع تحقيق النتائج الإيجابية». وأوضح المرزوقي أن ظهير أيسر الفريق، مبارك المنصوري، ربما يعود إلى المشاركة من جديد بعد مباراة عجمان، وفقاً لجاهزيته البدنية.