أحمد سعيد: العنبري «صديق الطفولة» ومواجهته ستكون صعبة

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد المرزوقي، إن فريقه ينتظره لقاء في غاية الصعوبة أمام فريق الشارقة متصدر مسابقة الدوري، الذي عاد إلى زمنه الجميل والأداء الفني الراقي مع صديق طفولته عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الملك الشرقاوي.

ويستضيف الجزيرة منافسه الشارقة بعد غدٍ، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الخامسة لمنافسات دوري الخليج العربي، ويحتل الشارقة صدارة الترتيب بالمشاركة مع العين برصيد 12 نقطة، ويتفوق الشارقة في فارق الأهداف، فيما يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وقال أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن مباراة الشارقة واحدة من أهم وأقوى لقاءات الجزيرة في الدور الأول هذا الموسم، وهي مباراة من العيار الثقيل، ونعلم تماماً قوة الشارقة هذا الموسم، بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه الفريق حتى الآن في مبارياته الأربع، وفوزه بها جميعاً، وتصدره قمة الدوري بكل جدارة، لكن ثقتنا كبيرة بالجهاز الفني للفريق واللاعبين في أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات، والسعي إلى صدارة قمة الدوري».

وأضاف «نحن نتعامل مع مباريات الدوري بالقطعة، ولا ننظر إلى ترتيب الفريق في الوقت الحالي، والأهم أن يحقق الفريق الفوز ويقدم العروض التي ترضي جماهيره، وأعتقد أن الفريق طوى تماماً صفحة مباراة النصر السعودي الأخيرة في كأس زايد للأندية الأبطال، وحرص الجهاز الفني بقيادة الهولندي كايزر على تهيئة الفريق من الوجوه كافة لمباراة الشارقة».

وأبدى أحمد سعيد سعادته بما يقدمه فريق الشارقة هذا الموسم مع مديره الفني المواطن عبدالعزيز العنبري، وقال «أنا في قمة السعادة بالنجاحات التي يقدمها الشارقة مع مديره الفني الرائع (صديق الطفولة) عبدالعزيز العنبري، الذي يستحق كل إشادة وتقدير، وأعتقد أن الشارقة هو المرشح الأول لبطولة الدوري هذا الموسم بالمستوى الذي يقدمه حتى الآن».

5 لاعبين في صفوف المنتخب

أكد أحمد سعيد أن الجزيرة سيخوض المباراة مكتمل الصفوف، ولا توجد غيابات في الفريق، وقال «هناك محاولات مكثفة من الجهاز الطبي الذي يسابق الزمن لتجهيز صانع الألعاب خلفان مبارك للمشاركة أساسياً، بعد أن غاب عن مباراة النصر السعودي الأخيرة، بسبب الإصابة».

وأبدى أحمد سعيد سعادته البالغة باختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة الإيطالي زاكيروني، خمسة لاعبين من فريق الجزيرة لمعسكر الفريق الذي سيقام بإسبانيا تحضيراً لنهائيات كأس الأمم الآسيوية الـ16 التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين. واللاعبون الخمسة هم: علي خصيف، وعلي مبخوت، وفارس جمعة، وخلفان مبارك، وخليفة الحمادي.