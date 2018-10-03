ديوكوفيتش وويليامز يشاركان في «مبادلة العالمية للتنس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فلاش للترفية» أن الدورة المقبلة من بطولة مبادلة العالمية للتنس (MWTC)، التي تستضيفها أبوظبي بين 27 و29 ديسمبر المقبل، ستشهد مشاركة مؤكدة لكوكبة من ألمع نجوم اللعبة، بمن فيهم صاحب لقب جراند سلام لـ14 مرة، نوفاك ديوكوفيتش، وحاملة اللقب إياه لسبع مرات فينوس ويليامز.

ويمثل حضور ديوكوفيتش، المصنف في المرتبة الثالثة عالمياً هذا العام، أحد أبرز ملامح بطولة مبادلة العالمية للتنس التي نال لقبها ثلاث مرات سابقاً.

وقال النجم الصربي، البالغ من العمر 31 عاماً: «لطالما أسرّني وشرّفني اللعب في أبوظبي، وأتطلع قدماً للعودة إلى معجبيي في الإمارة مجدداً، لاسيما أن البطولة تتيح فرصة نموذجية كي أتمّ استعداداتي لبطولة أستراليا المفتوحة».

وقالت ويليامز متحدثة عن ظهورها الأول في أبوظبي: «أتطلع قدماً إلى مشاركتي الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي أنظر إليها وإلى أبوظبي بكل إيجابية، بناء على ما سمعته من أختي سيرينا».