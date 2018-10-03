سييرا: إذا فكرت في الحفاظ على منصبي فسأبحث عن وظيفة أخرى

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، أنه لا يشعر بالقلق على منصبه، واستمراره مع الفريق، مشيراً إلى أنه إذا فكر في الحفاظ على منصبه والخوف من الإقالة، فلن يعمل مدرباً، وسيبحث عن العمل في وظيفة أخرى.

وقال سييرا، في مؤتمر صحافي «المشكلة أنه لا يوجد مقعد مضمون للمدرب، وإذا تحدثت عن أسباب الهزائم فأعتقد أنها ستكون مبررة، إذا أردت فسأتحدث أربع ساعات عن الأسباب، ومواقف حدثت، وأنها المبرر لهذه النتائج، لكن ليس لها أي فائدة، والحديث عن الحلول هو الأهم، وهو شيء واحد هو تحقيق الفوز على اتحاد كلباء».

وأضاف: «مباراة مهمة جداً، وتعد فاصلة، لأننا نحتاج الفوز، وبالتأكيد أي مباراة مهمة، حتى إذا كانت النتائج السابقة إيجابية، لكن خسارتنا ثلاث مباريات في أول أربع جولات جعلت هذه المباراة حاسمة».

وتحدث المدرب التشيلي عن رأيه في اللاعبين، فقال: «هذه هي مجموعة اللاعبين الموجودين، أنا سعيد وفخور بهم، وهم الأدوات التي ستساعدنا على تحقيق الفوز، هم محترفون، وملتزمون، إذ إن أسهل شيء أن أتحدث عن سبب الخسارة وأحمل اللاعبين المسؤولية، وأن أضعهم في وجه المدفع، وهذا لن أفعله حتى إذا كلفني هذا خسارة منصبي، أنا المسؤول الأول والأخير عن النتائج».

وتابع: «أسهل شيء إيجاد أمور سلبية، بسبب أن النتائج سلبية، وسنتحدث عن التشكيلة، وطريقة اللعب، وهذا الشيء سيستمر حتى نحقق الفوز، وتتحسن النتائج».

ورداً على سؤال حول ابتعاد شباب الأهلي عن المنافسة، قال: «لدينا الفرصة لوجود ردة فعل، وحسابياً لدينا فرصة للعودة، هناك جولات كثيرة متبقية، خصوصاً أن الفرق التي في الصدارة لم تلعب ضد بعضها بعضاً، أما من الجهة الأخرى فأرى أنه من المستحيل أن يحقق فريق الفوز في جميع الجولات المقبلة، ونحن نحتاج إلى تحقيق الفوز، وبالتأكيد الفرق ستتعثر، لكن الأهم أن نحقق نحن الفوز، لأن التعادل أو الخسارة غير مقبولين».

أما بالنسبة لموقف حبيب الفردان، فقال: «من الصعب الحديث عن حبيب الفردان، هو لاعب غني عن التعريف، وممتاز، لكن الوضع لا يقف علينا، ولا على الإدارة، لا أعلم ما الموضوع بالتحديد، ولا نعلم ما طلبات اللاعب، إذا كانت بخصوص العقد، أو لشيء آخر، وهي في النهاية تخص اللاعب، والوقت بات قصيراً، واللاعب سيختار ما سيفعل، وأنا أتمنى الأفضل له، وإذا قرر أن يستمر فسنرحب به، وإذا اختار طريقاً آخر فسنتمنى له التوفيق».

وعن الغيابات، قال: «سيغيب محمد مرزوق بسبب إصابته بكسر في الأنف، وسيحتاج إلى وقت، وحسن إبراهيم بسبب الإيقاف، وعبدالعزيز صنقور منذ بداية الموسم، أما وليد عباس فبات جاهزاً للمشاركة».