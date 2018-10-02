مربط عجمان يحصد 3 ذهبيات في كأس الأمم لجمال الخيول العربية

المصدر: عجمان - وام

حققت خيول سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إنجازاً جديداً في مجال الفروسية ورياضة جمال الخيل العربي، يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة على المستويين المحلي والدولي، بعد أن هيمنت خيول مربط عجمان على معظم ألقاب بطولة كأس كل الأمم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018، التي اختتمت أمس بقاعة ألبرت بمدينة آخن في ألمانيا، وحققت ثلاثية ذهبية، جاءت عبر كلٍّ من المهر الصاعد «أدميرال»، والنجم «ع ج كفو»، والمهرة «ع ج سمارا».

وواصل النجم الصاعد «أدميرال» تألقه اللافت، عندما اعتلى صدارة الأمهار عمر سنة، ونال اللقب الذهبي بالإجماع. وكان قد تأهل للمنافسة في اللقب، بعد أن حقق أعلى معدل نقاط في فئة الأمهر عمر سنة، متصدراً شوطه بـ92.13 نقطة.

وفرضت المهرة «ع ج سمارا» نفسها كنجمة جديدة في عالم الجمال، حينما توشحت بذهب المهرات حيث تأهلت للمنافسة بعد أن تصدرت الشوط (أ) لفئة المهرات عمر سنة محققة 91.80 نقطة، فيما نال المهر «ع ج كافو شنغهاي» كحيلة ذهبية الأمهار، بعد أن تأهل للمنافسة من فئة الأمهر عمر ثلاث سنوات.

يشار إلى أن المهر «أدميرال» قد سطع نجمه خلال فعاليات بطولة المملكة المتحدة لجمال الخيل العربية الشهر الماضي، واستطاع أن ينال ثقة الحكام، والحصول على اللقب الفضي للأمهار عمر سنة.

يذكر أن النجومية المطلقة كانت للنجم الجديد لمربط عجمان «أدميرال»، عندما توج بذهبية بطولة دبي الدولية، بعد أن حقق 91.90 نقطة، خلال الشوط التأهيلي ليصعد لشوط البطولة النهائية التي نالها عن جدارة.