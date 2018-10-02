سعيد: الجزيرة شارك في كأس زايد للأندية الأبطال من أجل إنجاحها

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أكّد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، أن الفريق شارك في كأس زايد للأندية الأبطال كأحد ممثلي دولة الإمارات في البطولة التي تحمل الاسم الأغلى على قلوب الجميع، رغبة منه في إنجاحها رغم أن الجزيرة جاء ترتيبه في المركز السابع في دوري الخليج العربي الموسم الماضي.

وودّع الجزيرة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ32، بعد خسارته أمام النصر السعودي ذهاباً في أبوظبي بهدفين مقابل هدف واحد، وإياباً في الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «الجزيرة لعب أمام النصر السعودي برغبة الفوز، ومواصلة مشوار بطولة كأس زايد، لكن التوفيق تخلى عنه في لقاء الذهاب بأبوظبي، وفي لقاء الإياب بالرياض كانت الرغبة أيضاً في تحقيق الفوز والتأهل لدور الستة عشر، وواجهنا فريق النصر بروح الفريق الواحد، واستطعنا أن نتقدم بهدف ليوناردو المبكر، ولكن خبرة لاعبي النصر وقوة لاعبيه الأجانب حسمت الموقف لصالحهم، خصوصاً في الشوط الثاني، وعلى الرغم من أن الخسارة ثقيلة إلا أن هدفين من أهداف النصر جاءا في الدقائق الأخيرة من المباراة». وقال: «الجزيرة خاض البطولة بمدير فني جديد لم يمر على وجوده في الجزيرة بضعة أسابيع، وكذلك بلاعبين أجانب غير مكتملي العدد، بالإضافة إلى أن أغلب لاعبي الفريق المواطنين من الشباب قليلو الخبرة بمثل هذه المواجهات الكبيرة والصعبة، التي تحتاج إلى الخبرة والتمرس».

ويستعد الجزيرة لمواجهة الشارقة، يوم الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة لمنافسات دوري الخليج العربي.

من جانب آخر، يبذل الجهاز الطبي جهوداً مكثفة من أجل إلحاق نجم خط الوسط وصانع الألعاب، خلفان مبارك، بمباراة الشارقة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال التدريبات قبل مباراة النصر السعودي، ولم يشارك في المباراة.