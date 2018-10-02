كــايو لوكاس: لا أعلم شيئاً عن عرض بورتو

المصدر: معاذ كمبال ـــ العين

نفى لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، تلقيه أي اتصال من طرف إدارة نادي بورتو البرتغالي خلال الأيام الماضية، موضحاً أن لديه عقداً ملزماً مع العين، وأنه مستمر مع «الزعيم» في الوقت الحالي، وأن كل همّه هو استعادة مستوياته، ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات في جميع المنافسات.

وكانت صحيفتا ريكورد وزروزيرو البرتغاليّتان أكدتا أن إدارة نادي بورتو وضعت كايو في دائرة اهتماماتها من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأن الإدارة ستتواصل مع وكيل أعمال اللاعب للتعرف الى شروط اللاعب.

وأوضح كايو لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا يعلم شيئاً حول ما ذكرته الصحف البرتغالية عن اهتمام فريق بورتو، وأنه لم يتلقَّ أي اتصال من أي شخص حول هذا الأمر، وأنه لا يرغب في الحديث في مثل هذه الأمور، حتى لا يتسبب ذلك في تشتيت تركيزه، ما قد يؤدي لهبوط مستواه في داخل الملعب في الوقت الحالي الذي يحتاج الفريق إلى خدماته.

وقال: «ألعب هنا منذ موسمين حققت فيهما بعض الألقاب مع الفريق، لا أريد حالياً التفكير في المستقبل، لأن لدينا مباريات مهمة تنتظرنا في الفترة المقبلة، وأرغب في أن أكون بكامل تركيزي».