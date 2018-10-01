كايزر: الجزيرة لم يستفد من التقدم المبكر و«العالمي» استحق التأهل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

دافع المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر، عن تأخره في إجراء التبديلات خلال مباراة فريقه أمام النصر السعودي (العالمي) أول من أمس، في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال، والتي خسرها الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وخروجه المبكر من البطولة. وأجرى كايزر تبديلاته خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، في الوقت الذي كان فيه الفريق في حاجة إلى تجديد الدماء في وقت مبكر نوعاً ما، ليتمكن من العودة إلى المباراة.

وقال كايرز خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة «التشكيل الذي بدأنا به المباراة قدم المستوى المنتظر، ولا أعتقد أن التبديلات جرت في وقت متأخر، وتعرض أحمد ربيع للإرهاق أثناء مجريات المباراة ما أدى إلى استبداله، وأعتقد أن التوفيق تخلى تماماً عن اللاعبين خصوصاً في الشوط الثاني، وقلت قبل المباراة: أتوقع أن يكون النصر نداً قوياً على ملعبه وسيستفيد من عاملي الأرض والجمهور في لقاء الإياب وسيلعب بروح معنوية عالية بعد فوزه في لقاء الذهاب بأبوظبي، كما أن الأخطاء الدفاعية حرمت الجزيرة الخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف «قدم الفريق أداء قوياً خلال ربع الساعة الأول من المباراة، وتقدم في النتيجة، ثم حدث تراخٍ إلى حدٍ ما غير مبرر من اللاعبين، وانتهز النصر الفرصة وشن هجمات عدة ونجح في استغلال الفرص وسجل هدف التعادل سريعاً، وأعتقد أن فوزه في مباراتي الذهاب والإياب يؤكد استحقاقه التأهل عن جدارة، ونحن سنشاهد المباراة مرة أخرى لدراسة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبون، ومعالجتها خلال الحصص التدريبية التي تسبق مباراة الشارقة الصعبة والمهمة في دوري الخليج العربي». وعن الشكوى من أرضية الملعب التي كانت مملوءة بالمياه وتسببت في انزلاق اللاعبين في حالات كثيرة، قال «أرضية الملعب كانت جيدة، والفريقان لعبا عليها ولم يتأثر لاعبو النصر بها، وهي لم تمثل لنا عائقاً أو عذراً للخسارة».

كارينو: نجحنا في تدارك الهدف المبكر

قال المدير الفني لفريق النصر السعودي كارينو، إن فريقه لم يفكر في التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16، بعد الفوز في لقاء الذهاب بأبوظبي بهدفين مقابل هدف واحد، وإنما سعى إلى الفوز لتأكيده، وكان الفريق حريصاً على ذلك من الدقيقة الأولى للمباراة، رغم أن الجزيرة كان الأفضل في بدايتها ونجح في تسجيل هدف من ضربة حرة، تسبب في إرباك الحسابات لوقت قصير، وسرعان ما استعاد الفريق توازنه ونجح اللاعبون في امتصاص صدمة الهدف المبكر، وسيطروا على مجريات اللعب وأدركنا التعادل سريعاً. وأشاد كارينو بردة فعل اللاعبين بعد هدف الجزيرة المبكر، وأضاف في تصريحات صحافية «يحسب للاعبين ردة الفعل السريعة بإدراك التعادل وخوض الشوط الثاني بشكل أفضل وإضافة المزيد من الأهداف، رغم أن الفريق لم يقدم الأداء الجمالي الممتع الذي اعتاد الظهور به في الفترة الأخيرة».

وأشار كارينو إلى أن «رغم الفوز الكبير إلا أن المباراة لم تكن سهلة أمام منافس قوي قدم أداء جيداً ولم يحالفه التوفيق، وأعتقد أننا حققنا الأهم من هذه المباراة وهو تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 بغض النظر عن الأداء».

وعن سبب اختيار محمد السهلاوي لتنفيذ ركلة الجزاء، على الرغم من الرغبة التي أبداها يحيى الشهري في تنفيذها، قال «السهلاوي هو المكلف من الجهاز الفني بتسديد ركلات الترجيح، وإضاعتها لا يقلل منه كلاعب مهم في الفريق ونجح في تعويضها بالهدف الرابع».