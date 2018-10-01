صدارة مصرية لبطولتي الشيخة فاطمة للسيدات والجائزة الكبرى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والمقامة حالياً بميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بمصر منافسات ساخنة بين الراميات المشاركات، وتصدرت الراميات المصريات المركزين الأول والثاني، عن طريق ماجي عشماوي وسوزان جابر (69 طبقاً) فيما حلت الشقيقتان الكويتيتان سارة الحوال 68 طبقاً وشهد الحوال 64 طبقاً في المركزين الثالث والرابع، وجاءت الإيطالية روبرتا بيلسو في المركز الخامس برصيد 62 طبقاً، ثم المصرية نادين رخا برصيد 60 طبقاً، ثم رامية الإمارات فاطمة محمد برصيد 54 طبقاً، ثم المصرية مريم السيد برصيد 53 طبقاً. وعلى صعيد بطولة الجائزة الكبرى، فقد شهدت الجولات الثلاث تصدر المصري أحمد قمر البطولة برصيد 73 طبقاً، وتساوى مواطنه أحمد زاهر والإماراتيان حمد مجرن وأحمد الحمادي «هنديكاب 3 أطباق» في المركز الثاني برصيد 72 طبقاً، ثم عبدالعزيز محيلبة وكريم عبدالقادر برصيد 71 طبقاً، ثم الإماراتي عبدالله بوهليبة بـ70 طبقاً «هانديكاب 3 أطباق» وأحمد خير 70 طبقاً «هانيكاب 12 طبقاً».