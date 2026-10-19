تشاكارا ينتزع صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

انتزع الإسباني يوجينيو تشاكارا صدارة تصنيف «السباق إلى دبي»، بعد تتويجه، أمس، بلقب بطولة «دي بي ورلد الهند المفتوحة»، التي أقيمت برعاية موانئ دبي العالمية في العاصمة الهندية نيودلهي، ليشعل المنافسة على لقب بطل موسم «جولة دي بي ورلد»، قبل انطلاق النهائيات المقررة في أبوظبي ودبي، خلال نوفمبر المقبل.

وأنهى تشاكارا البطولة برصيد 21 ضربة تحت المعدل، محققاً لقبه الثالث في موسم استثنائي للاعب البالغ 26 عاماً، والرابع في مسيرته ضمن الجولة، بعدما سبق له الفوز بلقب البطولة الهندية عام 2025.

وتقدم تشاكارا إلى المركز الأول في التصنيف، متفوقاً على ريد الذي تراجع إلى المركز الثاني بعدما أنهى البطولة الهندية في المركز الـ23، فيما يحتل الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب الموسم، المركز الثالث، عقب حلوله في المركز الـ42 بالبطولة.

وفي المشاركة الإماراتية، أنهى أدريان أوتايجوي منافسات البطولة الهندية في المركز التاسع برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليحجز مكانه ضمن قائمة الـ10 الأوائل، في نتيجة عززت موقعه في تصنيف «السباق إلى دبي».