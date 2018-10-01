العين الأقوى دفاعاً بـ 3 أهداف فقط

المصدر: محمد إبوإسماعيل - دبي

حافظ العين على أفضليته بين فرق الدوري في المنظومة الدفاعية، حيث يمتلك أقوى خط دفاع حتى الآن، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط في أربع مباريات، وهو رقم قد يكون كبيراً على فريق يبحث عن التتويج باللقب، لكنه مقبول بالنظر إلى القوة الهجومية الكبيرة في الدوري، التي وصلت إلى 115 هدفاً في الجولات الأربع، بمعدل 4.1 أهداف في كل مباراة، ويمتلك العين منظومة متكاملة في الوسط والدفاع أسهمت في الوصول بالفريق إلى هذا الرقم. وحتى الجولة الرابعة يحتل فريق النصر أسوأ خط دفاع، حيث استقبل الفريق 13 هدفاً، ودائماً ما تكون الفرق الصاعدة من دوري الهواة هي الأسوأ دفاعياً، ولكن بطولة هذا العام أثبتت العكس بما يقدمه فريق اتحاد كلباء وبني ياس والفجيرة من مستوى متميز، خصوصاً كلباء الذي كان في السنوات الماضية الأكثر استقبالاً للأهداف، لكن هذا الموسم استقبل حتى الآن سبعة أهداف فقط.