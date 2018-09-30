5 أرقام قياسية جديدة تظهر في الجولة الرابعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي العديد من الأرقام الجديدة الخاصة بالفرق أو البطولة بشكل عام منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، إذ تواصلت الإثارة والقوة التهديفية في البطولة، إضافة إلى إنجازات وإخفاقات للفرق في المسابقة التي اختتمت جولتها الرابعة بخسارة الوحدة أول ثلاث نقاط، ليترك الصدارة لفريقي الشارقة والعين بالعلامة الكاملة 12 نقطة من الفوز في أربع جولات. ونرصد أهم الأرقام الجديدة التي تحققت في البطولة حتى الآن.

115 هدفاً

شهدت الجولات الأربع من الدوري 115 هدفاً، حيث عادت القوة الهجومية في الجولة الرابعة إلى 29 هدفاً، بعدما كانت قد انخفضت في الجولة السابقة لتصل إلى 25 هدفاً، لتحافظ أول جولتين على أعلى معدل تهديفي في البطولة بعدما شهدت أولى الجولات تسجيل 31 هدفاً، بينما شهدت الجولة الثانية 30 هدفاً. و115 هدفاً هو رقم جديد في البطولة منذ أن انطلقت بمعدل 4.11 أهداف في كل مباراة.

أفضل بداية للعين

حامل لقب دوري الخليج العربي وأكثر الفرق حصولاً على بطولة الدوري (العين)، لم يسبق له من قبل تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية ببداية المسابقة منذ أن انطلقت من 10 مواسم، وكان العين قريباً من ذلك في أكثر من موسم، لكنه لم يوفق، حيث سبق له أن فاز في ثلاث مباريات في خمسة مواسم سابقة. وعلى الرغم من أن الموسم الحالي ليس الأفضل للعين حتى الآن، فإنه استطاع تحقيق الأهم وهو الفوز وتحقيق العلامة الكاملة في أربع مباريات، وحصد 12 نقطة.

أسوأ بداية للعميد

واصل مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، كتابة الأرقام القياسية مع العميد، بعد أن سبق وحقق ستة انتصارات متتالية في الموسم الماضي، وكان ذلك للمرة الأولى، لكنه عاد الموسم الحالي ليحقق أسوأ بداية بالخسارة في أربع مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق في المواسم السابقة.

ويقبع فريق النصر في المركز قبل الأخير في قائمة ترتيب فرق دوري الخليج العربي من دون رصيد من النقاط.

إنجاز كلباء

حقق فريق اتحاد كلباء أفضل بداية في تاريخ مشاركته بدوري الخليج العربي، فبعد أن كان الفريق يعاني من أجل البقاء في بطولة الدوري، نجح هذا الموسم في تحقيق تسع نقاط في أول أربع جولات، ليعلن عن نفسه بقوة متواجداً في فرق وسط جدول الترتيب ومتفوقاً على فرق كثيرة بحجم الوصل والنصر وشباب الأهلي، وكانت مشاركة الفريق في موسم 2015-2016 هي الأسوأ للفريق، إذ جمع 10 نقاط فقط في البطولة بأكملها.

عودة الملك

أربعة انتصارات متتالية رسمت أفضل بداية للشارقة في تاريخ تواجده بدوري المحترفين، بعدما جمع 12 نقطة متتالية ومستحقة وعلى فرق كبيرة بحجم النصر وشباب الأهلي، ليتصدر الفريق البطولة بعد مواسم عجاف عانى فيها الفريق من جمع النقاط والمنافسة، ليعلن عن نفسه متواجداً بقوة ضمن المنافسين في لقب البطولة هذا العام. ويضم الفريق أفضل محترف في البطولة حتى الآن، هو اللاعب البرازيلي إيغور كونرادو.