لاعبا الغولف الهاجري والحلو يبدآن الإعداد الختامي لأولمبياد الشباب

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

بدأ لاعب الغولف محمد الهاجري، وزميلته في المنتخب الوطني ريم الحلو، المراحل الختامية ضمن تحضيراتهما للمشاركة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين، الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل.

وانطلقت تحضيرات نجمي منتخب الغولف على ملاعب عقارات جميرا في دبي. واستعدت كل من الحلو (16 عاماً)، والهاجري (18 عاماً)، لخوض الأولمبياد من خلال محطات إعداد طويلة، استهلّت مطلع العام الجاري، واتبعت بمشاركاتهما في بطولات محلية وإقليمية، من أبرزها تمثيل منتخب الغولف الشهر الماضي في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

وأكد أمين عام اتحاد الغولف مدير المنتخبات، خالد الشامسي أن: استراتيجية اتحاد اللعبة تستهدف بناء جيلٍ مستقبلي للعبة، وهذا كان وراء إسناد المهمة للحلو والهاجري، للمشاركة في دورة جاكرتا، التي حرصنا من خلالها على أن تكون خير استعداد لكليهما لاستحقاق أولمبياد الشباب.

وتابع الشامسي في تصريحات صحافية: نتطلع للاستفادة من المشاركة في النسخة الثالثة من أولمبياد الشباب، خصوصاً أن هذه البطولة خطوة ضمن خطة طويلة الأمد، تتعلق ببناء جيلٍ من اللاعبين القادرين مستقبلاً على تحقيق حلم الوجود في الدورات الأولمبية الصيفية للكبار، بدءاً من طوكيو 2020.