15 رامية يتنافسنَ اليوم في بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمصر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

احتدمت المنافسات في اليوم قبل الأخير من النسخة الثانية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التي تحتضنها مصر، وتحظى بمشاركة ثماني دول من مختلف أنحاء العالم بجانب البلد المضيف، هي الإمارات والكويت وإيطاليا وكازاخستان و بلغاريا وأرمينيا والسودان وتونس.

وتشهد ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم، منافسات بطولة رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، التي تحظى بمشاركة واسعة، حيث تم تسجيل 15 رامية حتى الآن، بينهن راميتان من الإمارات، هن فاطمة محمد وعائشة محمد، إلى جانب مشاركة 22 رامية في رماية المسدس الذي يقام على ميادين نادي رماية القوات المسلحة بأهرامات الجيزة.

وكانت منافسات، أمس، في رماية البندقية ثلاثة أوضاع (واقفاً ومرتكزاً وراقداً)، قد أسفرت عن فوز المنتخب المصري بالميداليات الثلاث.

وأعرب يوسف علي، رئيس مجموعة اللولو العالمية الراعي الرئيس للبطولة،عن سعادته الغامرة بالنجاحات التي حققتها البطولة في نسختها الثانية، وبما حظيت به من مشاركة واسعة، مهنئاً اللجنة المنظمة العليا والفائزين في المسابقات حتى الآن.

ووجه يوسف علي الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا، لإتاحة الفرصة لمجموعته للمشاركة في رعاية البطولة التي تحمل اسم سمو «أم الإمارات»، التي تدين لها المرأة العربية والإماراتية بالكثير من الفضل، إذ مكنتها من الوقوف في مصاف أبرز السيدات في العالم في جميع المجالات.

وأضاف في تصريحات صحافية: البطولة ولدت عملاقة وبرعاية ودعم من سمو «أم الإمارات»، التي قدمت للرياضة النسائية في العالم عامة، ولسيدات الرماية خاصة، واحدة من أقوى المبادرات التي أسهمت في تطوير هذه الرياضة.

وأشار إلى أنه حرص على استمرار دعم البطولة، للعام الثاني على التوالي، قناعة منه بأهمية دعم القطاع النسائي، وتحديداً الرياضة النسائية.

في جانب آخر تستكمل منافسات الجائزة الكبرى «مصر الإمارات» للرجال، التي تقام للمرة الأولى، بجولتين تضاف إلى مجموع جولات أمس، «الثلاث»، ويتنافس 50 رامياً على الميداليات الثلاث، والجوائز المالية لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة بسبعة رماة.

يذكر أن البطولة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للرماية، ونظيره الإماراتي وللعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة في نسختها الأولى العام الماضي.

- راميتان من الإمارات هما فاطمة محمد وعائشة محمد تشاركان اليوم في منافسات رماية «التراب».