اجتماع طارئ لمجلس إدارة النصر ومفاجأة منتظرة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن مجلس إدارة نادي النصر يعقد اجتماعاً طارئاً الآن في مقر نادي النصر لبحث آخر تطورات شركة كرة القدم وبحث النتائج السلبية التي يتعرض لها العميد منذ انطلاقة الدوري، وتوقع المصدر في حديثه مع "الإمارات اليوم" أن شركة كرة القدم سوف تتقدم باستقالتها اليوم وسوف يتم الإعلان عن مجلس إدارة جديد مؤقت يقود شركة الكرة>

وأكد المصدر أن رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي عبد الرحمن أبو الشوارب هو أقرب الأسماء المرشحة لتولي شركة كرة القدم على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.