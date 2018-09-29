مدرب الفجيرة: لم اختر اللاعبين الأجانب في الفريق

المصدر: منصور السندي – الشارقة

كشف مدرب فريق الفجيرة، التشيكي إيفان هاسيك عن أنه لم يختر اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بل أن النادي هو من قام باختيارهم، معتبرا أن الشارقة استحق الفوز على فريقه بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم نظرا لكون أنه كان الفريق الأفضل في المباراة.

وقال مدرب الفجيرة في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “لدينا عناصر جدد في الفريق ولم يتدربوا معه الوقت الكافي وفي المقابل فان الشارقة كان موفقا في اختياراته للاعبين الأجانب".

وأشار هاسيك الى أن الهدف المبكر في مرمى الفجيرة لم يكن السبب المباشر في خسارة فريقه وانما كان الشارقة هو الأفضل في المباراة طوال الـ 90.