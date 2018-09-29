مدرب بني ياس: فزنا على الوحدة في «يوم الحصاد»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اعتبر مدرب فريق بني ياس، الكرواتي غوريتش، أن الفوز الثمين والأول هذا الموسم الذي أحرزه السماوي على أرضه وبين جمهوره أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي على الوحدة بنتيجة 4-2، كان تتويجاً للعمل الذي ظل يقوم به الفريق منذ بداية الموسم، والمستوى المتصاعد، وقال: «فزنا على الوحدة في يوم الحصاد الذي قطفنا فيه ثمار مجهود المباريات السابقة التي لم يحالفنا فيها التوفيق».

يذكر أن بني ياس تعادل في المباريات الثلاث الأولى أمام الفجيرة والوصل والجزيرة، لكنه احتفل بفوزه الأول على فريق كبير هو الوحدة الذي لم يذق طعم الخسارة في أي مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس والسوبر، إلى أن سقط على يد السماوي في الجولة الرابعة.

وقال غوريتش في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا في ظل رغبتنا في تحقيق أول فوز لنا هذا الموسم، وكسر سلسلة التعادلات، وفي الجولات الماضية كنا نلعب كرة قدم جميلة ولكن من دون تحقيق الفوز، وأمام الوحدة كان يوم الحصاد، وتمكنا من الحصول على النقاط الثلاث كاملة أمام منافس قوي وصعب، وأحد المرشحين للفوز بالدوري هذا الموسم».

وأضاف «الفوز بالديربي له طعم خاص، وأنا فخور بفريقي وبالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة بعد أن بذلوا مجهودات كبيرة، وكل ما طلبته من اللاعبين هو تقديم كرة قدم جميلة بأسلوب المباريات السابقة من خلال التمرير والحفاظ على الكرة وعدم الاعتماد على الدفاع فقط». وتابع: «قدم الفريق مباراة جماعية، وأعتقد أن الجميع شاهد ذلك، فلا يوجد فرق بين اللاعبين الأجانب والمواطنين بالنسبة لي والجميع قدم مباراة كبيرة ورائعة وهم يستحقون الشكر والثناء».

وقال أيضاً: «لابد من أن نطوي صفحة هذه المباراة ونركز على المباراة المقبلة، وأعتقد أن هذا الفوز سيعطينا الدافع للمواصلة بالعمل والحماس نفسيهما». وعن تقنية الفيديو التي لجأ إليها حكم المباراة في أكثر من موقف، قال: تقنية الفيديو جيدة فهي تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، ولكن في الجانب الآخر فهي تتسبب في تعطيل اللعب لدقائق، ما يؤثر في إيقاع المباراة. ووجه غوريتش شكره إلى جماهير بني ياس قائلاً «شكراً للجماهير التي ساندت الفريق وبالتحديد في الدقائق الـ10 الأخيرة، ونجحوا في منح اللاعبين الحماس والدافع المعنوي اللازم للمحافظة على الفوز. ووعد من جانبه لاعب وسط بني ياس فواز عوانة جماهيره بالأفضل خلال المباريات المقبلة من أجل التواجد في مركز متقدم يليق بسمعة فريق بني ياس، وقال في تصريحات صحافية: أبارك لكل مسؤولي النادي وجماهيره على هذا الفوز الكبير الذي جاء تتويجاً للمجهود الذي بذله الفريق طوال المباراة.

وأشكر جمهور السماوي على دعم الفريق طوال المباراة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة التي هاجم فيها الوحدة من أجل التعادل، ومنح اللاعبين طاقة كبيرة من أجل الحفاظ على الفوز.

ريجيكامب: تقدمنا المبكر أسهم في الخسارة

أرجع مدرب الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب الخسارة إلى الهدف المبكر للعنابي، وقال في المؤتمر الصحافي: «لاعبو الوحدة اعتقدوا أن مهمتهم انتهت بعد أن سجل الفريق هدفاً مبكراً، وحدث هدوء نسبي في الأداء، ما أدى إلى الفشل في المحافظة على التقدم، وهذا أسهم في الخسارة، فقد دخل في مرمانا هدف التعادل سريعاً ما منح لاعبي بني ياس دفعة معنوية كبيرة، واستغلوا الأخطاء الدفاعية وسجلوا هدفين آخرين في الشوط الأول صعبا من مهمة الفريق».

وأضاف: «هذه الخسارة الأولى لنا بعد سلسلة النتائج الجيدة والعروض القوية، وسنقوم بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها خلال هذه المباراة، ويجب علينا الاستمرار والتعلم من أخطائنا، ويجب أيضاً أن يكون انطباعنا مختلفاً، ونسعى إلى تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام الإمارات».

وأضاف «كنا نعلم أن بني ياس سيعتمد على الهجمات المرتدة، وتدربنا على ذلك، لكننا ارتكبنا أخطاء كبيرة، وأعطينا للاعبيه المساحات واستغلوها جيداً ووضح ذلك في الهدف الرابع، وتمكنوا من التسجيل، وما كان يجب فعله هو الحذر عند فقدان الكرة، وسأتحدث مع اللاعبين في كيفية معالجة هذه الأخطاء، وأنا متأكد من أنهم سيتعلمون منها حتى لا تتكرر في اللقاءات المقبلة».

الضنحاني: هدفنا «المنطقة الدافئة»

قال حارس مرمى بني ياس فهد الضنحاني في تصريحات صحافية، إن السماوي استحق الفوز المهم على العنابي، وتابع: «بني ياس استحق الفوز الثمين الذي حققه على فريق كبير ينافس على اللقب». وقال أيضاً: «هدفنا البقاء في المنطقة الدافئة وسنسعى إلى تحقيقه، وأعتقد أن الفريق قادر على ذلك». واعتبر أن الفوز سيمنح فريقه دفعة معنوية في المباريات المقبلة.

بني ياس كسر سلسلة التعادلات بالفوز على أبرز المرشحين للقب (الوحدة)، وبنتيجة 4-2.

الوحدة خسر أول مباراة له هذا الموسم، بعد انتصارات متتالية في الدوري والكأس والسوبر.