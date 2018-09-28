كاميلي: دبا الفجيرة عاد الى المسار الصحيح

المصدر: محمد فاضل الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة البرازيلي باولو كاميلي بان فريقه استحق الفوز على الظفرة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي ومعبرا عن سعادته للفوز، وواصفا فريقه انه عاد الى المسار الصحيح بعد ثلاثة خسارات تعرض لها الفريق في البطولة.



مشيرا الى ان اللاعبين ظهروا بالمستوى المطلوب، ومثنيا على ماقدمه حارس المرمى محمد سالم الذي صد ضربة جزاء، وعلى محترفي الفريق الكيني مسعود جمعة والاردني ياسين البخيت، ودعا كاميلي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الى مزيد من الدقة في القرارات التحكيمية ومشيرا الى ان هدف الظفرة لم يكن صحيحا لكونه جاء بعد مخالفة واضحة ضد المدافع علي السعدي، وايضا ضربة الجزاء التي حدثت اثناء هجمة قادها الاردني ياسين البخيت.



من جهته عبر مدرب الظفرة الصربي رازوفيتش عن حزنه للخسارة مؤكدا في المؤتمر الصحفي بأن ارتكاب اللاعبين للأخطاء تسبب بالخسارة، منوها الى ان الفريق يعيش الضغوط بسبب عدم تحقيق الفوز في المباريات الماضية