خوري يطلب من شباب الأهلي سداد مستحقاته المالية

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد المستشار القانوني، سالم حديد، وكيل اللاعب محمد حسين خوري، أنه سلم لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، نسخة من القرار الصادر من لجنة الطعن التي شكلتها هيئة التحكيم الرياضي بتأييد قرار غرفة فض المنازعات بشأن سداد شباب الأهلي المستحقات المالية المترتبة عليه للاعب، في أعقاب الشكوى التي كان قد رفعها من قبل ضد النادي.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «تم الاتفاق مع لجنة الانضباط عقب تشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، على تنفيذ الحكم الصادر بهذا الخصوص، وعلى آلية سداد المبلغ البالغ مليوناً و637 ألفاً و582 درهماً، وهو المبلغ الإجمالي المستحق بعد إضافة الرسوم الخاصة بالدعوى».