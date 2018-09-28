بني ياس «يصعق» العنابي ويسعد بفوزه الأول

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

فاجأ فريق بني ياس ضيفه الوحدة على استاد الشامخة الجديدة في أبوظبي بالفوز عليه 4-2، وإيقاف سلسلة انتصارات العنابي المستمرة منذ انطلاق الموسم الجديد في كل المسابقات.

واستطاع السماوي تتويج المستوى المتميز الذي ظهر به في لقاءاته الثلاثة الماضية في دوري الخليج العربي وعانده فيها الفوز، واكتفى بالتعادل، فحقق فوزه الأول أمس على حساب الوحدة في مباراة شهدت إثارة كبيرة، امتدت لأكثر من ثماني دقائق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهد الشوط الأول تسجيل أربعة أهداف، جاءت جميعها من خلال استثمار لاعبي الفريقين لأخطاء التمركز الدفاعي لكل فريق، التي ابتسمت في نهاية المطاف لمصلحة السماوي، الذي عرف كيفية قلب تأخره بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، عبر مهاجم العنابي المغربي مراد باتنا، إلى استثمار ناجح لأخطاء مدافعي الوحدة، وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، جاء أولها عبر الهولندي ليروي جورج في الدقيقة 16، بعد استغلاله لخطأ داخل منطقة الجزاء من دفاع الوحدة، نجح خلاله اللاعب في إدراك التعادل، أعقبه في الدقيقة 22 خطأ فادح آخر لدفاع الوحدة، استغله مرة أخرى هجوم بني ياس من خلال الإسباني بيدرو كونتي، الذي سدد بقوة في الزاوية اليمنى لحارس الوحدة محمد الشامسي، محققاً من خلاله الهدف الثاني للسماوي، قبل أن يعاود كونتي في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ويواصل بني ياس استثمار أخطاء العنابي، فنجح كونتي في الهروب من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ومع انطلاق الشوط الثاني، عادت أخطاء الدفاع للظهور مجدداً، لكن هذه المرة من جهة دفاع بني ياس، حيث شهدت الدقيقة 48 إغلاق المساحة بصورة صحيحة خارج منطقة الجزاء أمام لاعب الوحدة سلطان الغافري، الذي سدد كرة قوية وصلت إلى زميله المغربي باتنا، الذي لم يتوان عن وضع قدمه في مسار الكرة وإرسالها للشباك مسجلاً هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه، إلا أن فرحة المغربي لم تكتمل بعد أن حرم فريقه فرصة إدراك التعادل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 63، تألق في التصدي لها بنجاح حارس بني ياس فهد الظنحاني، لتستمر المباراة حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، الذي عاد خلاله بني ياس، ومن هجمة مرتدة، لتسجيل هدف تأكيد الفوز من خلال حمد الأحبابي الذي وضع الكرة بمهارة في شباك العنابي، ليرفع السماوي رصيده إلى النقطة السادسة، ويظل الوحدة بتسع نقاط.