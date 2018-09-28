المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كايو

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن اهتمام نادي بورتو بالتعاقد مع لاعب العين كايو في يناير المقبل. وأشارت إلى أن النادي البرتغالي يأمل استغلال انتهاء عقده مع العين نهاية الموسم الحالي.

اجتماع

ينتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لمناقشة العديد من الملفات، يتصدرها ملف إعداد المنتخب لكأس آسيا، بجانب الوقوف على مدى التزام الأندية بتطبيق لائحة الرقابة المالية.

مدير فني

طالب مدير فني، في نادٍ موجود ضمن أندية الدوري، مدربي فرق المراحل السنية بتحقيق نتائج إيجابية، والبحث عن الفوز حتى في مرحلة مدرسة الكرة، ما سبب للمدربين أزمة، بسبب الرغبة في الفوز، دون إعطاء الفرصة لأي لاعب جديد أو البحث عن المواهب.

تدخين

استغرب إعلاميون وجود بعض الأشخاص الذين يدخنون «المدواخ» في المنصة الإعلامية في إحدى مباريات الدوري، رغم أنه ممنوع التدخين في الملاعب الرياضية. وطالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة غير المقبولة، التي تتنافى مع القوانين المعمول بها.

احتفال

احتفل لاعبو شباب الاهلي خلال تدريب أول من أمس بماجد ناصر ويوسف السيد وسيف يوسف بعدما شملتهم الترقيات الأخيرة في الوظائف التي يشتغلون بها، إذ أحضر اللاعبون «كعكة» مطبوع عليها صورهم.

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