اتحاد الجوجيتسو يكشف تفاصيل أجندة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو، أمس، عن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019، خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق الريتز كارلتون - أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد والضيوف والشركاء والرياضيين.

من جهته، قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، إن «انطلاق الموسم الجديد يُشعرنا بالمزيد من الثقة والفخر بما حققناه في نشر اللعبة بجميع أنحاء الدولة، وبما حصدناه من إنجازات قارية وعالمية».

وتبدأ أنشطة الموسم الجديد بالجولة الأولى من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، التي ستنطلق الجمعة المقبلة من العاصمة أبوظبي، وتشهد ثلاث جولات، فيما تتضمن أنشطة شهر سبتمبر منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بجولتها الأولى غداً.

وتأتي بطولة العين الدولية للناشئين والناشئات (تحت 18 سنة) على رأس فعاليات شهر أكتوبر، حيث ستقام هذا العام على مدار يومين في 12 و13 أكتوبر، تليها بطولة العين الدولية للمحترفين في 26 و27 من الشهر نفسه.