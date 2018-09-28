ماذا سيفعل دفاع الفجيرة أمام صنّاع الفرح الشرقاوي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تنتظر دفاع الفجيرة مهمة صعبة في مواجهة أحد أقوى هجوم في الدوري حالياً، عندما يحلّ ضيفاً على الشارقة عند الساعة 17:25 من مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ سيكون الدفاع الفجراوي أمام تحدّ كبير في مواجهة الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز وإيغور وريان منديز، الذين يلقبون حالياً بـ«صنّاع أفراح الشرقاوية»، بعدما قادوا الشارقة لتحقيق انتصاراته الأخيرة، فيما يتطلع الفجيرة الذي يحتل المركز السابع برصيد أربع نقاط لتحقيق مفاجأة بالفوز على الشارقة الذي لم يخسر حتى الآن.

ويدخل الشارقة، الذي يتساوى مع الوحدة والعين في الرصيد نفسه (تسع نقاط)، المباراة وهو يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف، تتمثل في مواصلة انتصاراته والوصول إلى النقطة 12، والانفراد بالصدارة، في حال تعثر كل من الوحدة والعين اليوم أمام كل من بني ياس وشباب الأهلي على التوالي، فيما يتصدر الجزيرة ترتيب الفرق مؤقتاً برصيد 10 نقاط، بالفوز الأخير الذي حققه على عجمان. ويعوّل الشارقة كثيراً على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها لاعبو الفريق، بعد الانتصارات المميزة التي حققها الشارقة في الجولات الثلاث الماضية، على كل من الظفرة والنصر وشباب الأهلي على التوالي، وعلى الصعيد الشخصي فإن هداف الفريق، سواريز، الذي يحلّ في المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، بعد مهاجم الجزيرة علي مبخوت، الذي يتصدر الترتيب برصيد ستة أهداف، يسعى للانفراد بصدارة الهدافين.

من جهته، يخوض الفجيرة المباراة منتشياً بفوزه الثمين على عجمان في الجولة الماضية 2-1، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالتعويل على بعض الوجوه الجديدة في الفريق خصوصاً البرازيلي مندير، الذي يشكل إضافة جديدة للفجيرة، لكن الفجيرة في المقابل سيخسر خدمات اللاعب الكوري الجنوبي لي وأحمد موسى.

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