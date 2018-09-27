دبا والظفرة يبحثان عن حل لـ «أزمة الصفر»

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

يأمل فريقا دبا الفجيرة والظفرة أن ينهيا، اليوم، أزمة النتائج المتواصلة للفريقين، ومغادرة قاع دوري الخليج العربي، والتخلص من «أزمة الصفر»، بعد أن تلقيا ثلاث هزائم متتالية، وذلك حين يحل الظفرة ضيفاً على دبا في الساعة الخامسة و25 دقيقة عصراً ضمن الجولة الرابعة. ويتطلع الفريقان إلى تقديم مباراة تعكس الصورة الحقيقية لما يمتلكانه من إمكانات فنية جيدة للاعبين والجهاز الفني، التي لا تتناسب مع ترتيبهما الحالي من دون رصيد من النقاط في ذيل الترتيب معاً، بحيث تمهد النتيجة الإيجابية إلى وضع أفضل في الجولات اللاحقة.

ويرفض دبا التعرض للخسارة السادسة هذا الموسم، خصوصاً أن المباراة تقام على استاد الفجيرة الدولي وأمام جمهوره، حيث يعتبر الفريق الوحيد بين 14 فريقاً الذي لم يحرز أي نقطة في الموسم الحالي في كلتا مسابقتي كأس ودوري الخليج العربي، بينما حقق الظفرة نتيجة التعادل في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة.

ويعوّل «النواخذة» على استعادة الأردني ياسين البخيت، والمغربي إدريس فتوحي، مستواهما الفني المؤثر، وأن يظهر خط الدفاع متماسكاً، ليحققا الفارق الفني الممهد للفوز، على عكس المباريات السابقة، بينما يشعر الظفرة بالتفاؤل بسجله الجيد عندما يخوض مبارياته في الفجيرة، ونجاحه في خطف النقاط في ثلاث مباريات جمعتهم في المواسم الثلاثة الماضية، وفي آخر خمس مواجهات، فاز الظفرة في أربع (2-صفر)، ( 5-صفر)، (3-2)، (4-صفر) وتعادلا (1-1). وأكد مدرب دبا كاميلي أنه يراهن للخروج من دوامة الخسارات على عاملي التركيز في الدفاع والهجوم، وعدم ارتكاب الأخطاء الفادحة.

الغيابات

دبا: الشهياري والجنيبي وحميد الماس ويحيى جبران.

الظفرة: لا توجد.

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