«سيدات ملهمات» تنضم إلى مبادرات سباق دبي للجري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دبي للجري للسيدات، الذي يقام يوم 16 نوفمبر المقبل في فستيفال سيتي دبي، عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم «سيدات ملهمات»، سيقدمن التوجيه والإرشاد للفتيات والسيدات بهدف تشجيعهن على ممارسة الرياضة.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل المبادرة والسباق.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس اتحاد ألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي «يتطلب الطريق الأمثل نحو المستقبل جهوداً جماعية للتشجيع على اللياقة والصحة، وبخاصة بين السيدات».

مضيفاً: «لن يقتصر أثر مبادرة (سيدات ملهمات) التي تنظمها على إضفاء عمق هائل للفعالية، فهي ستسهم دون شك في تحقيق العديد من الإنجازات أملاً ببناء مجتمع أقوى من السيدات في الدولة».

وضمت نخبة «سيدات ملهمات» للعام 2018 كلاً من: علياء الزعابي (رياضية أولمبية إماراتية من أصحاب الهمم)، دونا بينتون (المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لدى «إنترتينر»)،هيلين العزيزي (الرئيس التنفيذي لدى «بيز وورلد» في الإمارات ومصر والأردن)، جيد بالمر (مدربة رئيسة لدى نايكي)، (ماريا كونشيكاو، صاحبة مؤسسة ماريا كريستينا المخصصة لمساعدة الأسر الفقيرة والأطفال المحتاجين في بنغلاديش)، مودوبي أومونزي (المدير الاستشاري لدى «رانوي دبي»)، ساندرا ساكسينا (مدير التمكين لدى نيكزس لوساطة التأمين)، فاجيلين تومباغا فيدريكو (مدير الموارد البشرية في دوسيت ثاني دبي).