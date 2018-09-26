النصر يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

المصدر: جوني جبور - دبي

تخطى النصر حاجز الـ100 نقطة، وحقق انتصاراً مستحقاً على الوحدة بفارق 32 نقطة وبنتيجة 114-82، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة لحساب المجموعة الأولى، في انطلاق الدور التمهيدي من كأس نائب رئيس الدولة، أولى المسابقات المحلية الأربع لموسم مرحلة الرجال.

كما شهدت الجولة، لحساب المجموعة ذاتها، تحقيق بني ياس انتصاراً صعباً على مضيفه الجزيرة، بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة 84-81، فيما شهدت مباراتا المجموعة الثانية، اللتان أقيمتا على صالة نادي الشارقة، استهلال الوافد الجديد الظفرة ظهوره الأول تاريخياً في فئة سلة الرجال، بتسجيل انتصار عريض على العين، بواقع 91-24، قبل أن تحسم قمة الإمارة الباسمة لمصلحة الشارقة، بفوز الملك على جاره البطائح بنتيجة 80-52.

وقضى نظام البطولة بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، بعد أن وضعت القرعة حامل اللقب، شباب الأهلي، المرتاح في هذه الجولة، بالمجموعة الأولى بجوار النصر والوحدة وبني ياس والجزيرة، فيما جاء وصيف نسخة العام الماضي، الوصل، في المجموعة الثانية بجانب الشارقة والعين، والوافدين الجديدين على صعيد مسابقات فئة الرجال فريقي الظفرة والبطائح، لتسفر نتائج الدور التمهيدي عن تحديد هوية المراكز الأربعة الأولى عن كل مجموعة، تتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق في 14 من الشهر المقبل، ويقام بنظام خروج المغلوب.

وفي تفاصيل المباريات، عرف النصر كيفية تخطي حاجز الـ100 نقطة في سلة الوحدة، بعد أن فرض لاعبو العميد أفضليتهم على نتائج المراحل الأربع بواقع 29-18 و29-19 و26-22 و30-23، عبر تألق كل من صانع ألعابه الأميركي، صامويل يونغ، (20 نقطة) وسعيد عبدالله (11 نقطة).

وفي ثانية مباريات المجموعة، احتاج بني ياس لضمان الفوز لحسم الفترتين الأولى والرابعة بواقع 18-13 و27-23، فيما فرط الجزيرة بفرصة الفوز، بعد أن نجح لاعبوه في حسم نتيجتَي الفترتين الثانية والثالثة بواقع 22-21 و22-18.

ويدين بني ياس في انتصاره لتألق كل من محترفيه الأميركيين بريدلي نيكولاس «22 نقطة»، وريكي ليو «16 نقطة»، فيما ذهب لقب أفضل مسجل في المباراة لمصلحة محترفه، رونديل أبدوليلا، بتسجيله 26 نقطة.

وعلى صعيد مباراتي المجموعة الثانية، لم يجد الشارقة صعوبة في تخطي عقبة جاره البطائح، بعد أن أحكم لاعبو الملك قبضتهم على نتائج المراحل الأربع، بواقع 19-15 و17-9 و27-12 و17-16، عبر تألق كل من محترفه الأميركي تايلور جميس «32 نقطة» والدولي عمر الخالد «12 نقطة»، جاءت جميعها عن طريق الرميات الثلاثية.

وفي سيناريو مشابه، قدم الظفرة أوراق اعتماد الظهور الأول بالصورة المثلى، بعد أن نجح لاعبوه في حصد انتصارهم العريض، بإحكامهم قبضتهم المطلقة على المراحل الأربع لمباراة العين بواقع 27-6 و15-12 و24-3 و25-3.

وتستكمل البطولة، مساء غد، في ثانية جولات دورها التمهيدي، على أن تستضيف صالة النصر لقاءي المجموعة الأولى، وذلك باستهلال شباب الأهلي في الخامسة والنصف عصراً، حملة الدفاع عن لقبه بلقاء الوحدة، ويتبع في السابعة والنصف بلقاء صاحب الضيافة النصر مع الجزيرة، على أن تقام في التوقيتين ذاتيهما، على صالة مدرسة أبوالطيب المتنبي، بالعاصمة أبوظبي، لقاءا المجموعة الثانية، الذي سيجمع الوصل مع البطائح، ويتبع بلقاء الشارقة والظفرة.