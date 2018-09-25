الهدف 119 مطلب مبخوت أمام عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يحلّ الجزيرة، ضيفاً على عجمان عند الـ5:25 عصر اليوم، في مستهلّ الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

ويتسلح فخر أبوظبي بنجم خط هجومه، علي مبخوت، الذي تألق بشكل لافت في المباريات الثلاث الماضية في الدوري، بتسجيله خمسة أهداف من أصل 10 لفريقه في البطولة. ويتقاسم مهاجم الجزيرة صدارة الهدافين بالتساوي مع مهاجم الوحدة تيغالي، ومهاجم الشارقة ويلتون سواريز بالرصيد نفسه. وسجل مبخوت (28 عاماً)، الذي سيخوض اليوم مباراته رقم 155 في الدوري، 118 هدفاً في الدوري، ويتطلع اليوم للوصول إلى الهدف 119، والاقتراب أكثر من مزاحمة المهاجم الدولي السابق فهد خميس، الذي يحل على قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 165 هدفاً. ونجح علي مبخوت، الموسم قبل الماضي في انتزاع لقب هداف دوري الخليج العربي بتسجيله 33 هدفاً، ليصبح أول لاعب مواطن يتمكن من الحصول على لقب الهداف منذ انطلاق دوري المحترفين.

ويسعى الجزيرة الذي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام بني ياس 2-2، للعودة إلى سكة الانتصارات مجدداً، للاستمرار في صراع المنافسة على لقب الدوري، والذي ابتعد عنه بفارق نقطتين عن الوحدة والعين والشارقة أصحاب الصدارة. ويذهب مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إلى ملعب عجمان وهو تحت ضغط كبير لتصحيح مسار فريقه بجدول المسابقة، والحصول على دفعة معنوية، قبل ملاقاة النصر السعودي السبت المقبل في كأس العرب للأندية الأبطال. في المقابل، سيكون عجمان بحاجة ماسة إلى استعادة مهاجمه السنغالي ثيام ذاكرة التهديف، والتي غابت عنه في مباراتي شباب الأهلي والفجيرة، في ظل «الشُح» الواضح للبرتقالي مع الأهداف، إذ لم يُسجل سوى ثلاثة أهداف، بواقع هدف واحد في كل مباراة. وتألق ثيام بشكل واضح أمام النصر في الجولة الافتتاحية بالدوري، قبل أن يختفي في آخر مباراتين.

ويهدف مدرّب عجمان المصري، أيمن الرمادي إلى متابعة انتصاراته بعد سقوطه في جولتين توالياً، ويبدو عجمان في وضعية صعبة قبل مباراة الجزيرة، إذ يتوجب عليه الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن صراع الهرب من دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ويعوّل الرمادي بشكل خاص على الرباعي الأجنبي، إلى جانب خبرة الشقيقين حسن وحسين عبدالرحمن في وسط الميدان.

ويعاني البرتقالي غياب ظهيره الأيسر، وليد اليماحي، لتعرضه للطرد في المباراة الماضية، لكن المدرب لا يجد صعوبة في توفير البديل، الذي قد يكون سعود سعيد، الذي تألق في مباريات كأس الخليج العربي.

الغيابات

عجمان: وليد اليماحي.

الجزيرة: لا يوجد.

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