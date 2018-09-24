الشلهوب وريفاس ينقذان "هلال عموري" من خسوف الأحساء

المصدر: معاذ كمبال – دبي

صنع المخضرم محمد الشلهوب الذي حل في الدقيقة 1+90 بديلا للدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" هدف الفوز لفريقه الهلال السعودي في مواجهة الفتح مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك بعدما مرر كرة متقنة خلف المدافعين التي سجل منها زميله البرازيلي خافيير ريفاس هدف الفوز في الدقيقة 4+90 ليمنح فريقه صدارة جدول الترتيب مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة النصر أمام التعاون.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بتعادل الفريقين 2-2 حينما اتخذ مدرب فريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس قراراً بإخراج الدولي عمر عبدالرحمن والدفع بلاعبه المخضرم محمد الشلهوب والذي كان عند حسن ظن مدربه ونجح في صناعة هدف الفوز وهو ما عجز عنه "عموري" طوال الـ90 دقيقة.

ورغم جهوده "عموري" طوال شوطي المباراة إلا أنه لم يظهر بصورته المعتادة بعد أن تعرض للرقابة والضغط العالي من جانب لاعبي الفتح لحظة حصوله على الكرة ليعجز عن صناعة إي فرصة حقيقية لفريقه بعكس المباريات السابقة التي لعب فيها دوراً مهماً في تحقيق "الزعيم" للفوز.

وخلال اللقاء سدد "عموري" 5 تسديدات منها واحدة فقط على المرمى فيما تصدى الحارس لمثلها بينما كانت الثلاث الأخرى خارج الملعب في حين احتسبت له مخالفتين.

وكان الفتح افتتح المبادر بالتسجيل في الدقيقة 44 بواسطة لاعبه عبدالقادر أوسلاتي لكن الهلال ادرك التعادل بعد ربع ساعة من انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 59 عبر لاعبه بافيتيمبي غوميس من ركلة جزاء.

وترجم المتألق كارلوس إدواردو جهود فريقه وسجل الهدف الثاني لفريق الهلال لكن الفتح استطاع العود وادرك التعادل من ركلة جزاء نفذها ماتياس أغيري بنجاح في الدقيقة 69.

والمباراة في طريقها للنهاية سجل البديل ريفاس هدف الفوز ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.