هيئة الرياضة تشكل لجنة مؤقتة لإدارة مركز إعداد القادة

المصدر: منصور السندي - دبي

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون مركز إعداد القادة التابع للهيئة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ونص القرار أيضا بأن يكون للجنة الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في إدارة شؤون المركز المالية والإدارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وضمت اللجنة كلا من رائد عبيد الزعابي، عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيسا للجنة ومحمد شريف العوضي نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كلا من سعيد مبارك الزحمي، ومحمد سعيد بن درويش وفهد اسماعيل أحمد الحوسنى، وعبد الله بلال الشامسي وعبد الرحمن محمد ابراهيم الياسي، ومريم اسحاق الهاشمي.