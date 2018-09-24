5 علامات استفهام تؤرّق «العميد» وتحيّر «الزعيم»

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

واصل العين منافسته على صدارة دوري الخليج العربي، بتحقيق العلامة الكاملة من ثلاث مباريات، عقب فوزه الأخير على النصر، الجمعة الماضية، بنتيجة 3-صفر، ليصل إلى النقطة التاسعة، بينما تعرض العميد إلى الخسارة الثالثة على التوالي، دفعت بالفريق إلى استمرار المشكلات التي تلازمه منذ انطلاق البطولة، على الرغم من الاستقرار الفني والإداري وقوة الصفقات، وترصد «الإمارات اليوم»، خمس علامات استفهام ظهرت بعد انتهاء المباراة، منها ما يؤرق النصر، وما يحير العين.

1 نيغريدو

ظهر خلال المباراة حاجة مهاجم النصر الجديد، الإسباني ألفارو نيغريدو، إلى الوقت لكي يتأقلم مع العميد.

وكان اللاعب قد شارك أساسياً وأكمل المباراة، إلا أنه لم يلمس الكرة سوى سبع مرات فقط، إحداها أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بأن تكون بداية جيدة للاعب. والغريب أن نيغريدو رفض الحديث للإعلام بعد المباراة، على الرغم من أنه يملك الكثير من الخبرات للتعامل مع مثل هذه المواقف. واللافت أن المدرب الصربي يوفانوفيتش أكد بعد المباراة أنه لم يجد بديلاً للاعب لكي يدفع به من بداية المباراة.

2 مستوى الشحات

حقّق العين الفوز والثلاث نقاط واستمر في الصدارة، لكن إلى الآن لايزال مستوى المحترف المصري حسين الشحات، يحير جمهور الزعيم، فبعد الانطلاقة القوية التي ظهر بها اللاعب في الموسم الماضي، إلا أنه إلى الآن بعيد عن مستواه المعروف، ولم يقدم الأداء الذي ظهر به الموسم الماضي.

3 سوء توفيق العميد

يرافق فريق النصر سوء توفيق غير عادل للمباراة الثانية على التوالي، متمثلاً في إهداء الفرص السهلة والأهداف، فبعد خطأ خليفة مبارك في مباراة الشارقة، خلال الجولة الثانية من البطولة، عندما أهدى مهاجم الشارقة هدفاً من خطأ غير مقصود، عاد اللاعب الفرنسي لفريق النصر كاباي، ليهدي مهاجم العين، السويدي بيرغ، هدف فريقه الأول من خطأ أيضاً غير مقصود.

4 تزايد الضغوط

في ظل النتائج السلبية التي حقّقها فريق النصر في الجولات الثلاث السابقة، يخشى الجمهور أن تنعكس هذه النتائج على اللاعبين، ويظهر ذلك في المباريات المقبلة، حيث ستكون هناك رغبة كبيرة من الفريق لتحقيق الفوز، وهو ما قد يجعل الفريق يفقد تركيزه في الدفاع، خصوصاً أنه سيخرج الجولة القادمة لمواجهة اتحاد كلباء، ويملك الأخير ست نقاط، ويبحث عن استمرار الانتصارات.

5 صدارة العين

ظهر فريق العين بشكل أفضل في المباراة الأخيرة أمام النصر، وقدم مباراة جيدة تكتيكياً، لكن مع قوة الوحدة ونشوة الشارقة واستمرارهما في الصدارة، يحتاج العين إلى مواصلة الظهور بالأداء المتميز، ليضمن البقاء في الصدارة.