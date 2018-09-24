«الانضباط» تنظر واقعة «ليما - ليوناردو» اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تنظر لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها المرتقب اليوم بمقر الاتحاد في دبي، تقريراً انضباطياً بشأن واقعة قيام لاعب الوصل، المحترف البرازيلي فابيو ليما، بتدخل عنيف على لاعب الوحدة ليوناردو دي سوزا، خلال مباراة الوحدة والوصل الأخيرة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، التي أقيمت على ملعب بني ياس، وانتهت بفوز الوحدة 4-1

وتلقى ليما البطاقة الحمراء من حكم اللقاء المونديالي محمد عبدالله حسن في الدقيقة «66»، على خلفية التصرف الذي قام به تجاه لاعب الوحدة.

وينتظر ليما عقوبة إضافية في حال إثبات تقرير حكم المباراة واللقطة التلفزيونية الخاصة بهذه الحالة تعمده إيذاء لاعب الوحدة ليوناردو، علماً بأن لجنة الانضباط التي ستبت في الواقعة ضمت في تشكيلها الجديد كلاً من الدكتور حسن المرزوقي رئيساً، والحكم الدولي المساعد السابق سعيد الحوطي نائباً للرئيس، وحمدان رشود الزيودي عضواً ومتحدثاً رسمياً باسم اللجنة، وعضوية كل من حسن الشيباني وعبدالله إبراهيم الحمادي.

وكان لاعب الوصل ليما قال في تصريحات صحافية لـ«الإمارات اليوم» إن ليوناردو كان مستفزاً، ويجب عليه احترام الوصل مثلما هو كلاعب في الوصل يحترم الوحدة، مشيراً إلى أنه لا يصح الاستهزاء بالمنافس لمجرد أنه فائز، لافتاً إلى أن ليوناردو كان يفعل ذلك طوال الوقت كلما وصلته الكرة، واصفاً قرار الحكم بطرده بأنه لم يكن صحيحاً، وأنه لا يستحق البطاقة الحمراء.

في المقابل، نشر لاعب الوحدة ليوناردو على حسابه الشخصي على «إنستغرام» حديثاً موجهاً إلى ليما، مطالباً إياه بمزيد من التواضع وتقبل الخسارة.

ويعد ليما من العناصر المؤثرة في صفوف الوصل، وفي حال توقيع عقوبة إضافية بحقه، بخلاف عقوبة الطرد المباشر في الملعب، فان الإمبراطور الوصلاوي سيخسر جهود ورقة رابحة.