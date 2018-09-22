بالصور.. النصر يتدارك أزمة خطأ قميص كاباي في مباراة العين

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب فريق النصر، الفرنسي كاباي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام العين والتي خسر فيها العميد بثلاثية نظيفة، وهو يرتدي قميص الفريق عليه علم دولة الإمارات وفيه خطأ في ترتيب الألوان، وتدارك الجهاز الفني والإداري للفريق الخطأ ما بين الشوطين وقام باستبدال قميص اللاعب وعليه علم الدولة بالصورة الصحيحة وحاولت "الإمارات اليوم"، الحصول على رد من نادي النصر عن الخطأ الذي حدث ولكن نتيجة المباراة والخسارة الثالثة للفريق على التوالي حالت دون ذلك، و أظهرت صور التقطها مصور "الإمارات اليوم" الخطأ في قميص اللاعب على مدار شوطي المباراة.