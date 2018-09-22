الأميركي بوند يكمل عقد محترفي سلة النصر

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشف مدرب الفريق الأول لكرة السلة في نادي النصر، السوري همام كركوكلي، عن إكمال الفريق عقد محترفيه الأجانب، بالتعاقد أخيراً مع الأميركي سيلين بوند، الذي سيجاور في الموسم الجديد مواطنه اللاعب الأسبق بنادي الأهلي سام يونغ. وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوافد الجديد سيلين بوند، سيكمل عقد محترفي الفريق، بعد أن قامت إدارة النادي الشهر الماضي بالتعاقد مع المحترف الأميركي واللاعب الأسبق لنادي الأهلي سام يونغ، إضافة إلى الانتهاء من خانة اللاعب المقيم بإسناد المهمة للفرنسي أريستيد ميندي». وأوضح: «اتجهت إدارة النادي مع بدء مراحل الإعداد للموسم الجديد إلى تحقيق فائدة قصوى من التغيرات الأخيرة التي طرأت على اللعبة، سواء على صعيد الاستفادة من قرار عودة الاستعانة بمحترفين اثنين أجانب، أو على صعيد الاستعانة بمواليد الدولة وأبناء المواطنات، قبل أن يتم أخيراً، وبالاستناد إلى نظرة فنية، إلى تدعيم الفريق بالأميركي سام يونغ على صعيد مركز صانع الألعاب، خصوصاً أن يونغ يعرف تماماً الدوري الإمارات، بعد أن حقق مع الأهلي ثلاثة ألقاب خليجية».

وأضاف: «حقق النصر الموسم الماضي قفزة نوعية من حيث بلوغه إنجازات غير مسبوقة محلياً، إذ توج باللقب الأول تاريخياً على صعيد كأس الاتحاد المخصصة للاعبين المواطنين، ما يحملنا مسؤولية مضاعفة في الموسم الجديد، في الحفاظ على الخط التصاعدي، والدخول بقوة دائرة المنافسة على ألقاب جميع المسابقات المحلية».