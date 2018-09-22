700 لاعب ولاعبة يصنعون حلم الجوجيتسو في لوس أنجلوس اليوم

المصدر: لوس أنجلوس ــ الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، للعالم الرابع على التوالي، على جوائز قدرها 120 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات، بداية من الناشئين، ومروراً بالبالغين، وانتهاء بالأساتذة للرجال والسيدات.

وستقام المنافسات اليوم في إحدى صالات مركز المؤتمرات الشهير «كونفينشال سنتر» بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، يتقدمهم 10 من أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم.

وتكتسب جولة لوس أنجلوس جراند سلام قيمة كبيرة هذه السنة كونها تركز على الكيف، وليس الكم، بالنسبة للاعبين واللاعبات المشاركين، بمعنى أنها ستحظى بمشاركة عدد كبير من المصنفين الأوائل في مختلف الأوزان والفئات، كما أنها ستشهد تطبيق نظام النقاط التصاعدية في التصنيف العالمي السنوي، وهو الذي يركز على الأحزمة من الأزرق وحتى الأسود مروراً بالبنفسجي والبني لمنح الفائزين بالمراكز الأولى منها 200 نقطة، مثلما حدث في جولة طوكيو جراند سلام، مع الاكتفاء بمنح 100 نقطة فقط في التصنيف العالمي السنوي لأصحاب الحزام الأبيض، كما أن كل المعطيات تؤكد أنه سيكون هناك حصور جماهيري كبير على ضوء اهتمام وسائل الإعلام المحلية القديمة ووسائل التواصل الاجتماعي بالحدث، وهي المرة الأولى التي ستشهد نقل المنافسات على الهواء مباشرة إلى عشاق الألعاب القتالية هناك، بعد إبرام اتفاقية النقل التلفزيوني مع محطة «ملتي تي في».