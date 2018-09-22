قادري: فوز «الصقور» على دبا بست نقاط

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

قال مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، إنه سعيد للغاية كونه حقق الفوز، أول من أمس، على فريق ينافس بشكل مباشر في قاع دوري الخليج العربي، بعد أن فاز 3-2 على دبا في الجولة الثالثة.

وقال في المؤتمر الصحافي: هذا انتصار بست نقاط، وتابع: حذرت اللاعبين من خطورة دبا، وطالبتهم بالتركيز على المؤشرات الإيجابية، وتصحيح الأخطاء الدفاعية في الجولات المقبلة. وللمرة الثانية تحدث المدرب عن اللاعب الأسترالي إبيني، مهاجم الفريق، وقال: «لا أستطيع تحديد مصيره، ننتظر عودته من الإصابة لبدء عملية التأهيل».

وحقّق فريق الصقور أكثر من مكسب خلال مباراة الجولة الثالثة، حيث استطاع تحقيق الفوز وهو يلعب من دون مهاجم أجنبي، إضافة إلى استعادة الجهاز الفني للثقة بتحقيق الفوز الأول بعد خسارتين، حيث كان معرضاً للإقالة إذا خسر الفريق في ثالث الجولات، كما بدأ اللاعبون الجدد في التأقلم مع الفريق، خصوصاً عامر عمر، وسالم سعيد.

وفي المقابل، اختفى فريق دبا تماماً عن مستوى الموسم الماضي، بعدما كان الحصان الأسود الموسم الماضي، وقال مدرب دبا، البرازيلي باولو كاميلي، خلال المؤتمر الصحافي: «افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام الإمارات، والحظ لم يخدمنا في الشوط الثاني».

وأضاف: «ارتكبنا خطأ كبيراً، ولا أفهم كيف نتسبب في احتساب ركلة جزاء لفريق الإمارات، وخطأ المدافع لا يمكن تبريره، وننتظر الأداء الأفضل من المهاجم كويلهيرم، في المباريات التالية، بالتأكيد مصيره لا يتقرر في ثلاث جولات فقط».

ولايزال فريق دبا يعتمد بشكل كبير على المحترفَين المغربي فتوح إدريسي، والأردني ياسين البخيت، وبالفعل كانا مصدر خطورة، خصوصاً في الشوط الثاني، ووصلا في أكثر من مناسبة إلى مرمى الصقور، ولكن سوء التوفيق وحارس الصقور وقفا أمام طموح فريق دبا ليخسر ثالث مبارياته في البطولة.

والأفضل بالنسبة للصقور أنه حصد فوزه الأول، في مباراة متوسطة المستوى الفني، سيطر فيها الإمارات على الشوط الأول، ونجح دبا في العودة القوية خلال الشوط الثاني، لكن الأخطاء الفردية كانت سبباً في تلقي دبا خسارته الثالثة على التوالي، واللافت أنه في الموسم الماضي كان أول فوز للصقور في الدوري في الجولة الثالثة، على حساب حتا برباعية.