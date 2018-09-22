مدرب بني ياس: لعبنا ثلاث مباريات كنا نستحق فيها الفوز

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

قال مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، إن فريقه كان أحق بالفوز على الجزيرة، أول من أمس، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وقال إنه متفائل بأن الانتصار قادم لا محالة، بالنظر إلى تطور مستوى الفريق من مباراة لأخرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي «كان يجب علينا أن نفوز بهذه المباراة التي قدمنا فيها أداء قوياً على مدار الشوطين، وبالمجمل فقد لعبنا ثلاث مباريات، كنا الأحق بالفوز فيها، أو اثنتين على الأقل منها.

وأضاف: ظنّ الكثيرون أن معدل اللياقة البدنية للاعبي بني ياس سينخفض تماماً في الشوط الثاني، كما حدث في مباراة الوصل، لكننا استوعبنا الدرس تماماً في مباراة الجزيرة، وقام اللاعبون ببذل جهد بدني مضاعف، وظهروا بشكل أفضل بدنياً، لاسيما في الدقائق الأخيرة الحاسمة.

وقال: سعادتي بالتعادل مع الجزيرة على أرضه وبين جماهيره لا تخفي حزني من ضياع الفوز الذي كان قريباً، وحزني أيضاً بأنا لم نحقق الفوز حتى الآن في ثلاث مباريات، رغم أن بني ياس كان الأفضل فيها جميعاً بشهادة الجميع.

وأشار غوريتش إلى أنه ليس قلقاً على عدم تحقيق الفوز حتى الآن في الدوري، بعد مرور ثلاث جولات، وقال «الفريق قادر على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ويجب ألا ننسى أننا لعبنا مباراة الفجيرة بـ10 لاعبين لـ80 دقيقة، واستطاع التعادل وهي نتيجة إيجابية، كما تعادل مع الوصل أحد أقوى فرق الدوري، وكان هو الأقرب للفوز، خصوصاً في الشوط الأول، كما أنه أضاع فوزاً مستحقاً على الجزيرة، وأعتقد أن الانتصارات قادمة لا محالة.

في المقابل، أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، حزنه من دخول مرمى فريقه هدفين في مباراة بني ياس من كرتين ثابتتين. وقال في المؤتمر الصحافي: أشعر بإحباط كبير بسبب دخول هدفين في مرمانا من كرتين ثابتتين، بعد التقدم في النتيجة مرتين، وكان يجب على اللاعبين استيعاب الدرس في الكرة الأولى، التي جاء منها الهدف الأول، ولكن الأخطاء واردة من الجميع، والفريق كله يتحمّل المسؤولية، وليس لاعباً بعينه، ويجب علينا تصحيح هذه الأخطاء في الجولات المقبلة، وأولها مباراة عجمان في الجولة الرابعة الخميس المقبل على ملعب الأخير، وإن كانت الحصيلة حتى الآن جيدة، فقد حصلنا على سبع نقاط من تسع.

وشهدت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة، حيث تسبب اللاعب السابق للجزيرة في الهدف الذي دخل مرمى بني ياس في الدقيقة 83، قبل أن يعود ويصحح خطأه، ويسجل في فريقه السابق، ويرفض الاحتفال، قائلاً في تصريحات صحافية: لعبت في بيتي السابق الذي قدمني للجماهير، لهذا لم ولن أحتفل حتى لو سجلت في مرمى الجزيرة مستقبلاً.

وتابع: سعيد بهذا المستوى الذي قدمته في المباراة، وأتمنى أن يكون ذلك سبباً في وجودي بالتشكيلة الأساسية للفريق.

بني ياس لعب ثلاث مباريات في الدوري بثلاث نقاط، بعد التعادل مع الفجيرة والوصل والجزيرة.