الشامسي: العنبري لا يقل عن أي مدرب أجنبي في الدوري

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، سالم عبيد الشامسي، إن النادي لا يتعامل بالعاطفة مع مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، وإن ما يحققه نتاج القدرات التي يمتلكها، قائلاً إنه يستحق الوجود وقيادة الفريق، وأنه «لا يقل عن أي مدرب أجنبي في الدوري».

وأكد أن الثقة التي تم وضعها في العنبري كانت في محلها، وأن النادي يتوافر على لجنة فنية، هي المختصة بالتعاقدات، ولا يتدخل في عملها أحد، وأنهم راضون عما يقدمه العنبري مع الفريق.

وأشار إلى أنه بفضل ما يقدمه العنبري، كان طبيعياً أن يتم تجديد العقد معه قبل نهاية الموسم الماضي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت قبل لقاء شباب الأهلي الذي حقق خلاله الفريق فوزاً ثميناً بهدفين مقابل هدف.

وتابع الشامسي في تصريحات لبرنامج المنصة، الذي يبث عبر قناة دبي الرياضية «رغم الانتصارات التي حققها الفريق، إلا أنه لايزال يعاني فنياً في بعض الخطوط، وحتى الآن فإن الفريق لم يكتمل، ورغم هذا استطاع الظفر بنقاط مباراة شباب الأهلي».

وأوضح: «الجهود التي بذلت قبل لقاء شباب الأهلي كبيرة، وليس من السهل انتشال الفريق من نشوة الانتصار الكبير الذي حققه على النصر في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي».

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة على أن من الصعب التحدث عن الدوري الآن، لكنهم راضون عن العمل الذي قدم في الفترة الماضية.