العين يقسو على النصر والإسباني نيغريدو يهدر ركلة جزء في أول ظهور

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل فريق العين صدارته لدوري الخليج العربي متساوياً مع الشارقة برصيد 9 نقاط عقب فوزه الكبير على مستضيفة فريق النصر بثلاثية تاريخية مقابل لا شيء، ليلحق الزعيم الخسارة الثالثة بالعميد هذا الموسم ويكتب لاعبو العميد أسوأ بداية دوري لهم في عهد الاحتراف بأخر 10 سنوات، ويبقى في مؤخرة جدول الترتيب بدون نقاط، ولم تفلح محاولات الإسباني نيغريدو، لاعب النصر الجديد في المباراة مع أول ظهور له بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبت للنصر ولعبها ضعيفة.

ورغماً من البداية الجيدة للنصر في الشوط الأول إلا أن العين نجح في احراز الهدف الأول في الدقيقة 15 من خطأ للاعب النصر، الفرنسي كاباي، الذي لعب الكرة لمهاجم العين، السويدي بيرغ، وانفرد على أثرها وأحرز الهدف الأول وزاد اللاعب الياباني شوتاني، من معاناة النصر بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 30 من رأسية، واختتم اهداف الزعيم البرازيلي كايو، من ركلة جزاء في الدقيقة 74، وأضاع لاعب النصر، الإسباني نيغريدو، ركلة جزاء احتسبت لفريقه في أخر 5 دقائق من زمن المباراة.

وجدد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر حميد الطاير، الثقة في الجهاز الفني والإداري للعميد بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، عقب الخسارة الثالثة على التوالي التي تعرض لها الفريق أمام العين في ثالث جولات دوري الخليج العربي، وأبدى رضاه التام عما يقوم به الجهاز الإداري والفني، مؤكداً تفاؤله بأن الفريق سيكون أفضل الفترة القادمة.